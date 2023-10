Come aprire un conto bancario online?

Il conto bancario online è ormai diventata una delle forme di conto corrente più diffuse e apprezzate, soprattutto dai clienti più giovani; questo grazie soprattutto alle interessanti possibilità e comodità che offre al pubblico. Sicuramente si tratta di una scelta molto moderna e flessibile, in particolar modo per il fatto che tutte le operazioni possono essere svolte 24 ore su 24, 7 giorni su 7 da qualsiasi luogo in cui sia disponibile una connessione dati o una rete wi-fi.

Oltre al risparmio di tempo ottenibile utilizzando la modalità online, si deve anche considerare quello economico. È infatti abbastanza risaputo che i conti online hanno costi particolarmente contenuti: ciò è dovuto al fatto che buona parte delle procedure sono effettuate in maniera autonoma dal cliente senza che sia necessario il ricorso al personale della banca, evitando così le spese di gestione a questo collegato. Non è un caso che alcune operazioni non comportino spese e che altre abbiano costi molto ridotti.

1. Conto corrente bancario: uno strumento indispensabile

Che si parli di un conto bancario online o meno, il conto corrente è uno strumento di cui la maggior parte delle persone non può sicuramente fare a meno, dal momento che grazie a esso è possibile gestire un numero particolarmente ampio di operazioni che riguardano la propria vita quotidiana: addebiti di vario tipo (come per esempio imposte e tasse, bollette delle varie utenze domestiche ecc.), prelievi di contante tramite gli sportelli ATM, bonifici in accredito e in addebito, acquisti in negozi fisici e online grazie a strumenti associati quali carte di debito o credito ecc.

2. Come si apre un conto bancario online?

Dando per scontata la presenza dei requisiti necessari per l’apertura di un conto corrente (prima di tutto l’essere maggiorenni), l’apertura di un conto corrente online è piuttosto semplice e rapida. Si tratta di un’operazione che, al di là di alcune differenze poco significative fra un istituto bancario e l’altro, è piuttosto standardizzata.

I documenti generalmente richiesti sono un documento di identità e la tessera sanitaria (che riporta il codice fiscale del titolare). Vengono sempre richiesti i vari dati di contatto, vale a dire l’indirizzo di residenza o quello di domicilio (a volte viene richiesto un certificato di residenza), il numero del telefono cellulare e l’indirizzo di posta elettronica.

Un conto corrente online ha una “struttura standard” che però può essere personalizzata scegliendo alcuni moduli opzionali che si ritengono interessanti per le proprie specifiche esigenze. Potrebbero per esempio essere richieste carte di pagamento aggiuntive oltre a quella compresa nel modulo standard oppure si possono selezionare servizi che normalmente non sono compresi nell’offerta di base ecc.

Terminate le scelte, si dovranno poi fornire tutte le varie informazioni personali (dati anagrafici, domicilio, residenza, dati di contatto ecc.) dopodiché il passo finale è quello dell’autenticazione che può essere fatta tramite SPID o video-selfie. La gran parte della procedura di apertura di un conto bancario online può essere effettuata da qualsiasi dispositivo connesso a Internet, anche se in molti utilizzano semplicemente uno smartphone.