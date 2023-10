L’Atlante cellulare del polmone umano nuova arma nella lotta ai tumori

“Alcune ricerche precedenti avevano già descritto l’eterogeneità cellulare nel polmone umano. Distorsioni dei singoli studi, dovute sia al disegno sperimentale sia al numero limitato di individui inclusi nel campione studiato, ne hanno però condizionato la capacità di cogliere le variazioni nella popolazione e di fungere da referenza universale” hanno sottolineato gli autori della ricerca, i cui risultati sono pubblicati sulla prestigiosa rivista Nature Medicine. A complicare le cose, i diversi gruppi di ricerca avevano talvolta usato nomi differenti per lo stesso tipo di cellule o lo stesso nome per cellule differenti, per cui è stato necessario un lavoro di standardizzazione. L’atlante, che è stato costruito armonizzando e integrando i dati raccolti finora, permette di analizzare velocemente e con molta accuratezza nuovi insiemi di dati.

Grazie a questa risorsa si possono identificare stati cellulari associati a singole malattie e quelli invece comuni a diverse malattie, come dimostra uno dei risultati presentati nell’articolo. Usando l’HLCA come riferimento, i ricercatori hanno infatti identificato uno stato particolare di attivazione dei macrofagi (un tipo di globuli bianchi) che accomuna il cancro del polmone, la fibrosi polmonare e il COVID-19. Ciò suggerisce che queste cellule possano avere un ruolo simile, in queste tre malattie, nella formazione delle “cicatrici” del tessuto polmonare. La scoperta potrebbe essere il punto di partenza per identificare nuovi bersagli terapeutici.

L’HLCA è pubblicamente disponibile per tutti gli scienziati che ne vogliono fare uso. La sua realizzazione fa parte dell’iniziativa Human Cell Atlas, un progetto internazionale il cui obiettivo è creare mappe di tutte le cellule del corpo umano per comprendere come esso funziona e che cosa accade quando si ammala.