All’Istituto Italiano di Fotografia prosegue “2022 Paris Photo”

L’Istituto Italiano di Fotografia ospita fino al 26 ottobre “2022 Paris Photo Aperture PhotoBook Awards”: le informazioni utili

Istituto Italiano di Fotografia ospita nel suo BookSpace la mostra internazionale dei volumi del “2022 Paris Photo – Aperture PhotoBook Awards”, il premio che celebra i libri fotografici e il loro contributo per l’evoluzione della narrativa per immagini. Fino al 26 ottobre 2023 IIF è l’unica tappa italiana ad accogliere questa prestigiosa competizione ed espone i 41 libri finalisti appartenenti alle tre categorie: First PhotoBook, PhotoBook of the Year e Photography Catalogue of the Year.

Ogni anno temi e tendenze stilistiche emergono dalle centinaia di libri visionati, una short list selezionata dalla giuria raccoglie le principali questioni che interessano gli autori di fotolibri di oggi; in questa edizione tra i temi particolarmente sentiti troviamo quelli legati alla guerra in Ucraina, infatti, la giuria mette risalto opere come “Stop Tanks with Books” di Mark Neville e la nuova pubblicazione di “Another Life” di Jim e Iryna Tsilyk, il cui ricavato delle vendite andrà all’ente di beneficienza ucraino Voices of Children.

Florence Bourgeois, direttrice di Paris Photo, commenta: “Siamo molto orgogliosi di celebrare i dieci anni dei PhotoBook Awards in questo venticinquesimo anniversario di Paris Photo e nel settantesimo anniversario di Aperture. È un piacere testimoniare ogni anno cosa significa questo premio per la comunità della fotografia, attraverso il numero e la qualità delle iscrizioni ricevute, ma anche attraverso il continuo entusiasmo dimostrato per questo strumento comunicativo che rimane una parte centrale della Fiera e che unisce indistintamente così tanti artisti, editori, collezionisti e appassionati”.

L’esposizione, organizzata presso IIF dal dipartimento Art Side, è coprodotta da Aperture e Paris Photo, e fino ad oggi ha toccato alcune delle principali città e sedi espositive di tutto il mondo:

Grand Palais Ephémère at Paris Photo, Paris, 10 – 13 novembre 2022

Printed Matter, New York, 12 gennaio – 12 marzo 2023

Medium Photo Festival, San Diego, 1 – 2 aprile 2023

Copenhagen Photo Festival, 1 – 11 giugno 2023

Foto Wien, Vienna, 1 giugno – 20 agosto 2023

The Reference, Seoul, 9 giugno – 2 luglio 2023

Lightbox Photo Library, Taipei, Taiwan, 1 agosto – 16 settembre 2023

Encontros da Imagem, Braga, Portogallo, 15 settembre – 18 ottobre 2023

Istituto Italiano di Fotografia, Milan, 12 – 26 ottobre 2023