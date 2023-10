Signicat è il primo aggregatore internazionale a offrire SPID

Signicat diventa il primo aggregatore internazionale a offrire SPID, consentendo la verifica dell’identità digitale in tutta Europa

Signicat, il leader paneuropeo dell’Identità Digitale, ha raggiunto un nuovo traguardo europeo integrando il sistema italiano di identità digitale, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), nel suo portafoglio di identità elettroniche. Essendo il primo aggregatore internazionale a offrire SPID, Signicat consente ad aziende e pubbliche amministrazioni di tutta Europa di interagire in modo fluido con gli utenti di SPID per l’onboarding e l’autenticazione dei clienti. Con oltre 35 milioni di italiani che già utilizzano SPID, il suo tasso di adozione è in rapida crescita nel Paese.

“Siamo orgogliosi di essere la prima, ed attualmente unica, azienda al di fuori dell’Italia a offrire la verifica dell’identità digitale tramite SPID. Come leader europeo nei servizi di Identità Digitale, siamo sempre alla ricerca di essere un passo avanti e di offrire gli ultimi progressi tecnologici attraverso la migliore e più agevole esperienza utente con il più alto livello di conformità richiesto“, ha dichiarato Asger Hattel, CEO di Signicat.

L’integrazione di SPID, che è conforme a eIDAS, nel portafoglio di identità elettroniche di Signicat segna una svolta significativa, consentendo alle aziende europee in tutti i settori di offrire SPID nei loro processi di onboarding in Italia. I cittadini italiani residenti in altri paesi europei possono utilizzare SPID per servizi quali l’apertura di conti bancari, il noleggio di automobili o la sottoscrizione di mutui, a condizione che i fornitori di servizi lo accettino. Questo sviluppo colma efficacemente il divario tra i cittadini e le aziende in tutta Europa, favorendo livelli migliori di interazione e di coinvolgimento.

L’impegno di Signicat nell’identificazione elettronica va oltre il supporto a SPID. Attualmente, l’azienda supporta oltre 30 diverse identità elettroniche sulla sua Piattaforma di Identità Digitale, semplificando le interazioni elettroniche tra aziende, amministrazioni pubbliche ed i loro clienti. Questo approccio globale è in linea con il progetto European Digital Wallet della Commissione Europea che mira ad avvicinare il continente ad un ecosistema di identità digitale unificato. La partecipazione attiva di Signicat al progetto pilota “EU Digital Identity Wallet Large Scale Pilots” (LSP) dimostra ulteriormente il suo impegno nel guidare l’innovazione e il progresso in questo campo.

Mentre il panorama digitale continua a evolversi, Signicat rimane in prima linea nella rivoluzione dell’identificazione elettronica in tutta Europa. Integrando SPID nel suo portafoglio, Signicat consente la verifica dell’identità digitale senza soluzione di continuità, spingendo aziende e pubbliche amministrazioni verso un futuro di maggiore efficienza ed esperienza utente.