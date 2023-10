Orrore in Illinois: il bimbo palestinese Joseph Czuba ucciso a coltellate

Illinois, Joseph Czuba, un bambino palestinese, ucciso con ventisei coltellate. Ferita anche la madre, la polizia: “L’attentatore voleva vendicare l’attacco di Hamas del 7 ottobre scorso”

Si chiama Joseph Czuba e ha 71 anni l’attentatore statunitense che sabato mattina ha accoltellato a morte un bambino di sei anni a Plainfield, nello Stato dell’Illinois, perché musulmano e di origini palestinesi. A chiamare il 911 è stata la madre del bambino che, secondo la polizia è stata nuovamente attaccata dall’anziano padrone di casa una volta riagganciato il telefono. Il Chicago Sun-Times riporta che Wadea Al-Fayoume, questa l’identità del bambino, ha subito 26 coltellate ed è deceduto in ospedale. La mamma ne ha subite circa la metà e, seppur grave, non sarebbe in pericolo di vita. Ai giornalisti ha raccontato che Wadea aveva compiuto 6 anni due settimane fa.

Stando sempre alla testata di Chicago, Czuba è stato arrestato e ora dovrà difendersi in tribunale dalle accuse di omicidio, tentato omicidio e crimini d’odio. Gli investigatori sostengono infatti che abbia agito contro la famiglia americana di origini palestinesi poiché mosso dal desiderio di vendicare l’attacco di Hamas del 7 ottobre scorso contro Israele, e perché sono di religione musulmana. L’Ufficio dello sceriffo della contea di Will ha definito inoltre tale crimine “insensato” e “vigliacco”. Intervistato dai media americani, Ahmed Rehab, presidente del Council on American-Islamic Relations, ha detto: “Ci troviamo di fronte all’omicidio di un bambino palestinese ad opera di qualcuno che si è radicalizzato a causa del clima in cui stiamo vivendo, che considera i palestinesi come animali umani”. Il riferimento è al modo in cui il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha definito gli abitanti di Gaza, annunciando il blocco totale di luce, acqua e cibo nella Striscia. Rahab ha aggiunto che Czuba ha fatto irruzione in casa gridando “voi musulmani dovete morire”.

da quando è cominciata la guerra tra Israele e Hamas”. Come riferisce la Dire ( www.dire.it ), la Muslim Civil Liberties Organization ha invece affermato che questo crimine concretizza “il nostro incubo peggiore” e ha parlato di una campagna d’odio che stanno subendo gli arabi e i musulmani, fatta di “un aumento nelle telefonate e nelle email contenenti messaggi d’odio