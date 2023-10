Licciardi in radio e in digitale con il singolo “Art Attack”

Su tutte le piattaforme digitali e in radio Art Attack, nuovo singolo dell’artista siciliano Licciardi già attivo da anni sulla scena di Bologna come chitarrista dei Lapara

Disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio Art Attack, nuovo singolo dell’artista siciliano Licciardi già attivo da anni sulla scena di Bologna come chitarrista dei Lapara. Un brano di matrice cantautorale sul ritrovarsi costantemente in bilico tra sogno e realtà, tra passione e dovere, tra scelte di cuore e scelte imposte e che racconta di come la vita possa passare dal barcollare come un “ninja ubriaco” che prova a non fare rumore quando, nel buio, si appresta a cercare nel buio un letto dove riposare a trovare una forma di dolce risolutezza grazie a una persona in grado di fare “Art Attack” con la costruzione di un amore.

L’ispirazione musicale attinge dal cantautorato italiano moderno della scuola romana di Fabi o del Bianco di “Guardare per Aria”. Rimane comunque imprescindibile l’utilizzo di fraseggi, sia con la chitarra acustica che elettrica, che rimandano a sonorità esterofile, come quelle del folk statunitense del John Mayer di “Born And Raised”.

“Art Attack è un elogio del vicendevole salvarsi, dell’amore, del ritrovarsi soli contro il mondo. L’ho scritto in un momento molto duro della mia vita, quando, all’indomani della pandemia, mi ritrovavo scoraggiato e incerto, senza stimoli e senza futuro. La vicinanza e il supporto anche inconsapevole della mia compagna mi hanno salvato dal baratro e questo è quello che, in soldoni, provo a raccontare con questo pezzo: la ricerca di una forma di felicità dipende soprattutto dalla qualità del viaggio che si decide di intraprendere.” – Licciardi.