Il desiderio di Mattia, a “Dottori in corsia” su Rai 3

Il desiderio di Mattia, a “Dottori in corsia” nella notte su Rai 3. Quarto appuntamento con la docuserie con Ospedale Pediatrico Bambino Gesù protagonista

Lunedì 16 ottobre, alle ore 23.15 su Rai 3, andrà in onda la quarta puntata della nuova stagione di “Dottori in corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù”, la docuserie di Simona Ercolani e Coralla Ciccolini, prodotta da Stand by me in collaborazione con Rai Fiction, con la partecipazione straordinaria di Eleonora Daniele.

Questa settimana la storia di Mattia, che fin da piccolissimo si è sentito diverso e i bambini intorno a lui non gli hanno reso la vita facile. La causa è una malformazione con cui è nato: la mancanza dell’orecchio destro e del padiglione auricolare. Sono anni che aspetta e adesso, nell’Unità Operativa di Chirurgia Plastica e Maxillofacciale, il dottor Zama può esaudire il suo desiderio. Incontreremo poi Gianmarco: fin da piccolo, ogni volta che ingerisce un alimento rischia lo shock anafilattico. È un soggetto iperallergico e la strada per un’alimentazione il più possibile normale è ancora molto lunga, seguita passo dopo passo dai medici dell’OPBG.

“Dottori in corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù” è una serie di Simona Ercolani e Coralla Ciccolini, prodotta da Stand by me in collaborazione con Rai Fiction. In collaborazione con Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Con la partecipazione straordinaria di Eleonora Daniele. A cura di Davide Acampora. Produttore Rai Paola Leonardi. Regia di Giacomo Frignani.