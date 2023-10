Arriva Curasept 4 STUDENTS per i futuri professionisti del settore dentale

La seconda edizione del progetto Curasept 4 è dedicata ai futuri talenti del settore dentale. Istituito il Premio Curasept 4 STUDENTS 2024 in collaborazione con SIdP

Torna Curasept 4, il progetto che ogni anno vuole portare ispirazione e motivazione nel mondo della cura orale, diffondendo messaggi di innovazione grazie alla testimonianza di 4 profili di spicco che hanno fatto la differenza nel settore dentale, portando novità e opportunità a beneficio di tutta la comunità professionale e dei pazienti. L’edizione 2023, rivolta ai giovani professionisti dell’Oral Care, è Curasept 4 STUDENTS.

“Con il progetto Curasept 4 STUDENTS vogliamo ispirare studenti e specializzandi del settore dentale attraverso quattro testimonianze di altrettanti specialisti del settore che si impegnano per fare la differenza in ambito formativo e che quotidianamente si relazionano con la realtà universitaria, la ricerca e le sfide del post-laurea” spiega Giulia Giovannardi, International Business Development Manager di Curasept SpA. “Dopo la laurea è molto comune, per molti giovani, sentirsi confusi e disorientati nell’affrontare il mondo del lavoro per la prima volta. Noi riteniamo importante rendere più semplice l’accesso alle informazioni che potrebbero indirizzarli verso la strada più adatta alle loro passioni e al loro percorso formativo”.

Il progetto Curasept 4 STUDENTS vuole inoltre stimolare la ricerca e premiare i giovani talenti: per questo, anche in questa seconda edizione, torna la partnership con SIdP (Società Italiana di Parodontologia e Implantologia), che prevede un concorso rivolto a studenti Odontoiatri del V e VI anno e studenti Igienisti Dentali del III anno. I candidati dovranno presentare un abstract su un Protocollo di Ricerca clinica o di Ricerca di base in Parodontologia o Implantologia, descrivendo le motivazioni personali e scientifiche alla base del disegno del protocollo. I due migliori abstract, selezionati da SIdP, riceveranno ciascuno il Premio Curasept 4 STUDENTS 2024, del valore totale di €3.000.

Come fonte di ispirazione per i più giovani, il progetto Curasept 4 STUDENTS ha raccolto le testimonianze di quattro professionisti. Racconti che, attraverso la condivisione di curiosità, sfide e soddisfazioni vissute in prima persona, vogliono stimolare gli studenti offrendo loro consigli preziosi per il proprio futuro professionale.