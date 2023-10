A “Il Palio d’Italia” su Rai 3 si sfidano Asiago e Thiene

Il “Palio d’Italia”, il nuovo programma in onda nel pomeriggio su Rai 3, è protagonista il Vicentino: a Marostica si sfidano Asiago e Thiene

Da lunedì 16 ottobre “Il Palio d’Italia” arriva nel Vicentino: il nuovo programma condotto da Angela Rafanelli ogni settimana fa sfidare due piccoli borghi della stessa area geografica, per raccontare la cultura e le tradizioni del territorio italiano.

In onda su Rai 3 il lunedì, il martedì e il venerdì alle 15:20, il programma – prodotto da Stand by me per la Direzione intrattenimento Day Time – è un racconto di viaggi, di storie, di paesi e di paesani, di sapori d’altri tempi e di antichi costumi.

Il teatro delle tre puntate della seconda settimana sarà il Vicentino, in Veneto: a Marostica (VI) si sfideranno Asiago e Thiene. Qui entreranno in gioco cultura, strategia e rivalità. I due borghi si scontreranno nella sfida culinaria, nel quiz di cultura generale e infine in una concentratissima partita a scacchi nella splendida piazza degli Scacchi di Marostica.

Ospite di questa settimana sarà Tatiana Guderzo, campionessa mondiale di ciclismo, che ha viaggiato in tutto il mondo ma non ha mai lasciato il paese dove è nata e dove abita la sua famiglia.