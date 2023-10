VIDAS cerca volontari a Milano e nell’hinterland: come candidarsi

VIDAS cerca nuovi volontari: al via a metà novembre il corso di formazione per imparare ad assistere i malati inguaribili in hospice e a domicilio

C’è tempo fino a fine ottobre per iscriversi al nuovo corso di formazione per volontari in cure palliative promosso da VIDAS, organizzazione che da oltre quarant’anni, a Milano e in Lombardia, offre assistenza ai malati inguaribili in hospice e a domicilio.

La formazione, della durata complessiva di 35 ore, si svolgerà il martedì mattina dalle 9.30 alle 13, nei mesi da novembre 2023 a febbraio 2024 presso la sede in via Ojetti 66 a Milano.

L’obiettivo per VIDAS è quello di accrescere il gruppo dei volontari che con competenza, umanità e calore ogni giorno contribuisce a garantire un’assistenza di qualità a tanti pazienti, sia adulti sia bambini, e ai loro familiari.

Il volontario VIDAS è una figura “professionalizzata” che, dopo un’attenta selezione, viene rigorosamente preparata al lavoro che svolgerà, in un percorso di formazione continua. Una volta inserito nel contesto di VIDAS, collaborerà con l’équipe sanitaria per offrire all’assistito compagnia, ascolto e, quando possibile, momenti di distrazione dalla malattia.

Il percorso formativo per aspiranti volontari è completamente gratuito e si rivolge a uomini e donne maggiorenni che abbiano un’attitudine all’ascolto e alla relazione con l’altro. Durante la formazione verranno fornite le basi per entrare in contatto con la realtà di VIDAS e saranno affrontate tematiche di carattere medico-assistenziale, psicologico e inerenti al fine vita. Ai futuri volontari verrà quindi richiesto un impegno stabile e la disponibilità ad almeno un turno a settimana, nei giorni feriali o nel week end.

Per info e candidature vidas.it/volontari

Da sempre in VIDAS il volontariato è un’attività fondamentale: lo Statuto dell’Associazione, infatti, riconosce ai volontari attivi la qualifica di soci e due di loro siedono anche nel Consiglio Direttivo. Oggi l’associazione può contare complessivamente su oltre 350 volontari che operano sia a casa dei pazienti, adulti e bambini, a Milano, Monza e in 112 comuni dell’hinterland, sia negli hospice Casa VIDAS e Casa Sollievo Bimbi.