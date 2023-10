Vaccino pneumococcico: V116 di MSD promettente

MSD ha annunciato i risultati top line positivi di due studi di Fase III per la valutazione del V116, il suo vaccino coniugato pneumococcico 21-valente

MSD ha annunciato i risultati top line positivi di due studi di Fase III per la valutazione del V116, il suo vaccino coniugato pneumococcico 21-valente in fase di sperimentazione in soggetti naïve al vaccino e precedentemente vaccinati. L’azienda ha avviato gli studi di fase registrativa del vaccino la scorsa estate.

Se approvato, il V116 sarà il primo vaccino pneumococcico coniugato specificamente progettato per gli adulti. I risultati dello studio STRIDE-3 hanno dimostrato risposte immunitarie statisticamente significative rispetto al PCV20 (vaccino pneumococcico coniugato 20-valente) negli adulti vaccino-nativi per i sierotipi comuni a entrambi i vaccini, come valutato dall’attività opsonofagocitica (OPA) specifica del sierotipo, 30 giorni dopo la vaccinazione.

Sono state osservate risposte immunitarie positive anche per i sierotipi unici del V116. Inoltre, i risultati di STRIDE-6 hanno dimostrato che il V116 era immunogenico per tutti i 21 sierotipi di pneumococco presenti nel vaccino tra gli adulti che avevano precedentemente ricevuto un vaccino contro lo pneumococco almeno un anno prima dello studio.

In entrambi gli studi, il V116 ha presentato un profilo di sicurezza simile a quello del vaccino di confronto. I risultati saranno condivisi con la comunità scientifica nel prossimo futuro e MSD ha sottolineato che, se approvato, il V116 sarebbe il primo vaccino pneumococcico coniugato specificamente progettato per gli adulti.

V116 è un vaccino coniugato pneumococcico 21-valente in fase di sviluppo 3 per la prevenzione della malattia pneumococcica invasiva e della polmonite pneumococcica nella popolazione adulta. V116 è specificamente progettato per affrontare i sierotipi che rappresentano la malattia pneumococcica degli adulti, tra cui otto sierotipi unici, 15A, 15C, 16F, 23A, 23B, 24F, 31 e 35B, che rappresentano circa il 30% della malattia degli adulti, secondo i dati del Centers for Disease Control and Prevention pre-pandemia 2019. In base agli stessi dati, il V116 ha il potenziale di espandere la copertura della malattia per contribuire a proteggere dalla malattia pneumococcica invasiva in oltre l’85% degli individui di 65 anni e oltre.

“Nonostante la disponibilità degli attuali vaccini coniugati contro lo pneumococco, molti adulti rimangono vulnerabili alla malattia pneumococcica, soprattutto quelli più anziani”, ha dichiarato Eliav Barr, Chief Medical Officer dei Merck Research Laboratories.

Il mercato globale dei vaccini contro lo pneumococco è largamente dominato dai franchise Prevnar 13 e Prevnar 20 di Pfizer, mentre una quota minore è detenuta dai marchi Pneumovax e Vaxneuvance di MSD, su cui l’azienda spera di puntare con il V116.

Il terzo attore di rilievo in questo spazio è GSK, che commercializza Synflorix. Questo vaccino è stato acquisito tramite l’acquisizione di Affinivax da parte di GSK poco più di un anno fa nel tentativo di espandere la propria presenza a lungo termine nel mercato dei vaccini contro lo pneumococco.