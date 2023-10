Sandoz si stacca da Novartis e inizia a muovere i primi passi da sola

Sandoz si avvicina all’inizio della sua indipendenza da Novartis a più di un anno dalla finalizzazione dei piani per lo scorporo della generici e biosimilari

Sandoz si sta avvicinando all’inizio della sua indipendenza da Novartis. A più di un anno dalla comunicazione dei piani di Novartis per lo scorporo della sua divisione generici e biosimilari, venerdì gli azionisti della casa farmaceutica svizzera hanno approvato la decisione.

Il consiglio di amministrazione di Novartis aveva approvato la mossa a luglio, ma era indispensabile anche l’approvazione degli azionisti.

L’accordo prevede che gli azionisti di Novartis ricevano un’azione Sandoz per ogni cinque azioni Novartis possedute e lo stesso rapporto di American Depository Receipts (ADR).

Il presidente del Consiglio di Amministrazione Joerg Reinhardt ha affermato in un comunicato che “con questo passo, sia Sandoz sia Novartis saranno in grado di ottimizzare l’attenzione del management, allocare il capitale sulle priorità aziendali e di essere in una posizione migliore per creare valore sostenibile per gli azionisti in futuro”.

Sandoz ha già iniziato a gettare le basi per la sua prossima indipendenza. L’amministratore delegato Richard Saynor ha dichiarato a Reuters che l’azienda sta già pianificando il lancio di almeno altri cinque farmaci biologici oltre ai 25 già esistenti. L’azienda è già il secondo produttore di biosimilari al mondo dopo Pfizer, e Saynor ha dichiarato di essere pienamente intenzionato a sottrarre il primo posto al concorrente molto più grande.

Nel 2022, Sandoz ha rappresentato l’11% dell’utile operativo di Novartis e la nuova società dovrebbe avere un valore compreso tra 11 e 13 miliardi di dollari. “Quando sono entrato in azienda (nel 2019), c’erano meno di otto biologici in pipeline”, ha dichiarato Saynor a Reuters. “Oggi ce ne sono 25. E questo viaggio continuerà. Sarò più felice quando saranno più di 30”.

Di recente, è stato firmato un contratto di sviluppo e commercializzazione con Samsung Bioepis per la produzione di SB17, un biosimilare di ustekinumab di Johnson & Johnson. Il composto, commercializzato come Stelara e approvato dalla Fda nel 2009, è un anticorpo monoclonale per il trattamento della malattia di Crohn, della colite ulcerosa, della psoriasi a placche e dell’artrite psoriasica. Il 25 settembre scade anche la protezione del brevetto di una delle molecole utilizzate in Stelara.

L’accordo conferisce a Sandoz i diritti esclusivi di commercializzazione del farmaco negli Stati Uniti, in Canada, in Svizzera, nel Regno Unito e nell’Area Economica Europea e “rafforzerà ulteriormente la nostra offerta per i pazienti immunologici e significa che ora abbiamo cinque potenziali lanci di biosimilari di alto valore nei prossimi anni”, ha dichiarato Saynor.

Sandoz non è l’unica azienda che sta scalpitando per sfidare la supremazia di Stelara. Amgen dovrà immettere sul mercato il suo biosimilare entro il 1° gennaio 2025 ed è l’attuale concorrente di punta, davanti a Teva e Alvotech, che hanno una scadenza al 1° febbraio 2025 per entrare sul mercato.