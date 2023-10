Logistica merci: Cosco Shipping lancia “For For Tune”

I clienti beneficiano di un ordine facile e veloce, di una consegna di alta qualità e affidabile, di un servizio conveniente e senza preoccupazioni, di un monitoraggio visivo del processo completo e di tariffe trasparenti. Utilizzando la piattaforma digitale di COSCO SHIPPING SynCon Hub, i clienti possono immediatamente effettuare i loro ordini per l’esportazione delle loro merci attraverso rotte commerciali estere leader del settore e con affidabili garanzie di consegna. Basandosi su risorse autogestite e prodotti combinati dedicati, le tariffe e le regole di fatturazione sono sempre trasparenti e senza preoccupazioni, consentendo al cliente di scegliere tra tutte le opzioni con fiducia.

Una volta che l’ordine di prenotazione è stato effettuato, la prenotazione sarà confermata entro solo 2 ore lavorative. “For For Tune” è progettato come una soluzione di logistica della catena di fornitura end-to-end, che include anche un servizio clienti one-stop per gestire vari problemi di nodo e accompagnare il cliente e le sue merci durante l’intero processo, per un’esperienza conveniente e senza preoccupazioni senza la necessità di contattare più fornitori.

Utilizzando le tecnologie digitali avanzate per tracciare ogni processo delle merci in tempo reale, i clienti possono ottenere feedback visivo sui nodi chiave del processo in qualsiasi momento, monitorare lo stato della logistica in qualsiasi momento e tenere traccia delle dinamiche della spedizione.

COSCO SHIPPING ha lanciato “For For Tune”, una nuova soluzione di catena di fornitura digitale end-to-end per il trasporto di merci dall’Europa alla Cina, che include servizi di trasporto interno e sdoganamento opzionale in Cina. La soluzione copre l’intero processo di trasporto, dal container yard alla porta, in un unico pacchetto.