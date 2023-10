FidOVet presenta la nuova linea di olio Immunis per cani e gatti

Entrano a far parte della linea Immunis di FidOVet 4 innovativi oli 100% naturali e vegetali, pensati e formulati anche per cani e gatti con problematiche digestive o intolleranze

Nei nuovi oli Immunis la tradizione fitoterapica si sposa con l’innovazione, in linea con la filosofia FidOVet, e venendo incontro alle nuove esigenze dei pet owner, sempre più attenti alla salute del proprio animale.

Questi preziosi oli diventano quindi un gustoso e appetibile valore aggiunto nella ciotola, alleato per la salute e il benessere quotidiano del cane e del gatto.

I benefici dell’olio di lino

Alla base c’è l’olio di lino purissimo, con i suoi benefici:

• Ha effetti antinfiammatori

• Migliora qualità e lucentezza del pelo

• Previene i dolori articolari

• Rafforza il sistema immunitario

• Aiuta a ridurre il “colesterolo cattivo”

L’olio di lino, addizionato a specifici estratti naturali, può garantire, ad ogni somministrazione, un importante apporto di nutraceutici che stimolano le normali difese del sistema immunitario, la salute della pelle e del pelo, dell’apparato digerente o favoriscono il rilassamento dell’animale.

Gli oli della linea Immunis

La linea oli Immunis è composta da 4 prodotti:

• OLIO DI LINO CON FORMULA CEC:

Addizionato con la formula bio-attiva CEC (Brevetto FidOVEt Registrato), al suo interno contiene Chlorella vulgaris, ricca di carotenoidi ed Omega 3, Echinacea purpurea dalle proprietà antinfiammatorie, e Curcuma Longa con proprietà digestive ed antiossidanti, che nel loro insieme rafforzano il sistema immunitario di cani e gatti a 360°, oltre a migliorare la lucentezza del pelo.

• OLIO DI LINO RILASSANTE:

Camomilla, passiflora e triptofano lavorando in simbiosi, aiutano nel rilassamento di cani e gatti.

Particolarmente indicato in pet che soffrono d’ansia da separazione, stress dovuti a viaggi e cambiamenti nello stile di vita dell’animale.

Si consiglia di iniziare ad addizionare il prodotto al pasto, per quanto possibile, almeno un mese prima dell’evento potenzialmente stressante.

• OLIO DI LINO ARTICOLARE:

La curcuma ha un effetto antinfiammatorio naturale, particolarmente indicato per favorire il benessere delle articolazioni.

La Chlorella invece lavora attivamente sullo stress ossidativo, ed essendo una buona fonte di omega-3, ne apporta tutti i benefici. Questo Olio Immunis è particolarmente indicato in razze di cani che soffrono di patologie articolari come prevenzione delle stesse.

• OLIO DI LINO DETOSSINANTE:

L’ estratto secco di Equiseto, Cardio mariano e Tarassaco è un ottimo alleato nella depurazione del fegato e non solo. Mixati insieme questi ingredienti aiutano l’organismo a smaltire tutte le scorie cattive che con la semplice digestione non verrebbero eliminate, supportando positivamente anche i reni. Inoltre, stimolano il pancreas a mantenere una corretta glicemia e aiutano a migliorare la digestione.

Gli oli Immunis, pensati in una formula pratica, veloce e di facile utilizzo, in formato spray, possono essere aggiunti quotidianamente alla razione giornaliera di cibo. Basta una spruzzata sulla pappa dei nostri pet per promuoverne il benessere e la salute tutti i giorni!

Si consiglia di non superare le dosi consigliate: 1 spruzzata al giorno.