FastWay attiva i primi due Hub di ricarica rapida nelle province di Brescia e Torino

Continua il piano dell’operatore FastWay focalizzato sulla ricarica Fast e Ultrafast per raggiungere i 15.000 punti di ricarica entro i prossimi 10 anni

FastWay, operatore indipendente nella realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica ad alta potenza per veicoli elettrici su tutto il territorio nazionale, ha attivato i primi due Hub di ricarica Fast nelle province di Brescia e Torino.

L’operazione, che si è conclusa in meno di due mesi, rientra in un più ampio progetto che prevede, nella fase iniziale, una serie di installazioni di stazioni Fast ed Ultrafast lungo i principali corridoi di comunicazioni tra le città del Nord Italia, oltre a coprire capillarmente i comuni più popolosi. L’obiettivo è quello di raggiungere i 15.000 punti di ricarica Fast ed Ultra Fast nell’arco di 10 anni.

L’Hub bresciano, situato a Pontevico all’uscita dall’autostrada A21 e dotato di punto di ristoro, è composto da 4 punti di ricarica CCS2 di potenza massima 120 kW, espandibili in futuro fino a 240 kW; mentre l’Hub torinese, installato ad Alpignano presso il parcheggio di un superstore, è composto da 2 punti di ricarica CCS2 di potenza massima 120 kW, espandibili in futuro fino a 240 kW, abbinati a 4 punti di ricarica AC Tipo 2, anch’essi dotati di cavo integrato. Tutte le colonnine, alimentate da energia al 100% rinnovabile, sono utilizzabili tramite le app per smartphone dei principali fornitori del servizio di ricarica e sono, inoltre, dotate di un ampio monitor che fornisce istruzioni per l’utilizzo e informazioni sulla sessione di ricarica in corso.

“Il layout delle nostre stazioni di ricarica è stato sviluppato nell’ottica di migliorare l’esperienza utente in termini di fruibilità e facilita d’uso.” – spiega l’Ing. Massimo Trioni, responsabile ingegneria e operations di FastWay – “Il layout delle stazioni FAST e la lunghezza dei cavi consente di utilizzare entrambi gli stalli indipendentemente dalla posizione della presa sul veicolo, mentre le nostre colonnine di ricarica Quick, installate a completamento dell’hub di Alpignano, offrono la medesima user experience delle sorelle maggiori grazie al cavo integrato, che semplifica il collegamento dell’auto alla stazione ed elimina il rischio di blocco del cavo utente nella presa di ricarica”.

FastWay seleziona accuratamente i siti più adatti per l’installazione delle stazioni di ricarica attraverso un software proprietario che individua il fabbisogno di servizi di ricarica su base territoriale. Le stazioni sono sempre inserite nell’ambito di contesti dotati di uno o più punti di interesse, quali ristoranti, negozi, supermercati, cinema, alberghi, centri commerciali e sportivi, in modo da consentire agli utenti di poter sfruttare al meglio il tempo necessario per effettuare le operazioni di ricarica, diventando anche degli attrattori di nuova clientela per le attività stesse