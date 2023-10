Dolore neuropatico cronico: infusioni di lidocaina poco efficaci

Dolore neuropatico cronico: le infusioni intravenose ambulatoriali di lidocaina non sono riuscite a conferire in modo affidabile benefici analgesici a lungo termine

Le infusioni intravenose (IV) ambulatoriali di lidocaina non sono riuscite a conferire in modo affidabile benefici analgesici a lungo termine nei pazienti con sindromi dolorose neuropatiche croniche. E’ quanto evidenzia una nuova analisi riportata durante l’ultimo congresso dell’ American Society of Anesthesiologists.

“Sebbene la somministrazione di lidocaina IV per la gestione del dolore neuropatico cronico abbia recentemente ottenuto un’attenzione significativa, gli studi mostrano risultati contrastanti”, ha affermato Anke Wang, della NYU Langone School of Medicine di New York City. “Alcuni studi hanno scoperto che la lidocaina è efficace nel rompere il ciclo del dolore, mentre altri hanno concluso un beneficio limitato dopo il completamento dell’infusione”.

Dati i risultati contrastanti, Wang ei suoi colleghi hanno tentato di determinare un consenso generale sull’utilità della somministrazione IV di lidocaina per la gestione del dolore neuropatico cronico; hanno cercato nei database PubMed ed EMBASE dall’inizio fino a novembre 2021 studi pertinenti che esaminassero l’efficacia della lidocaina IV nella gestione del dolore neuropatico.

È stata presa in considerazione solo la ricerca originale pubblicata in inglese; sono state escluse le lettere all’editore, le revisioni sistematiche/meta-analisi, i case report e le serie di casi. Le revisioni del testo completo sono state eseguite in modo indipendente da due revisori.

“Non esiste una definizione universale di dolore a breve termine o sollievo dal dolore a lungo termine”, ha detto Wang in un’intervista. “Per alleviare il dolore a breve termine, volevamo catturare un punto temporale superiore a 5 emivite per garantire l’eliminazione del farmaco dal corpo. Data l’emivita della lidocaina da 60 a 120 minuti, abbiamo considerato il sollievo dal dolore fino a 24 ore dopo l’infusione come sollievo dal dolore a breve termine.

“Il sollievo dal dolore che dura più di 24 ore è stato quindi classificato come sollievo dal dolore a lungo termine”, ha detto. “Molti studi hanno continuato a valutare i punteggi del dolore dei pazienti per settimane o mesi dopo l’infusione”.

Wang ha osservato che i dati sono stati estratti da 37 studi (inclusi 24 studi controllati randomizzati), comprendenti 1.454 pazienti. Le misure di sollievo dal dolore più comunemente utilizzate erano la scala analogica visiva, la scala numerica di valutazione del dolore e l’inventario breve del dolore.

I ricercatori hanno scoperto che la lidocaina ha fornito un efficace sollievo dal dolore a breve termine in 32 dei 37 studi (86,5%). Al contrario, solo otto studi (21,6%) hanno mostrato un sollievo prolungato dal dolore dopo l’infusione. Esaminando i dati a livello di paziente, i ricercatori hanno scoperto che 1.058 pazienti su 1.178 (89,8%) hanno riportato un miglioramento del dolore nel contesto acuto. In confronto, 330 pazienti su 1.140 (28,9%) hanno riportato un miglioramento del dolore a lungo termine. Sebbene gli studi inclusi abbiano esaminato una varietà di sindromi dolorose neuropatiche, tra cui fibromialgia, nevralgia del trigemino, nevralgia post-erpetica e neuropatia traumatica, non è stato trovato alcun consenso sull’efficacia della lidocaina IV per il trattamento di nessuna di queste condizioni individuali.

“La lidocaina IV sembra fornire ai pazienti un po’ di sollievo dal dolore il giorno dell’infusione”, ha detto Wang. “Tuttavia, solo una piccola minoranza di pazienti sembra ricevere benefici sostenuti dopo una singola infusione. La maggior parte dei pazienti richiederà probabilmente infusioni ripetute. Sfortunatamente, attualmente non esiste alcun metodo per prevedere chi potrebbe avere miglioramenti nel dolore che si estendono oltre il completamento dell’infusione.

Potrebbe anche essere che siano necessarie concentrazioni plasmatiche più elevate di lidocaina per ottenere un effetto analgesico a lungo termine, hanno detto i ricercatori. In effetti, molti degli studi inclusi nella meta-analisi hanno osservato che la diminuzione del dolore del paziente dipendeva dalla concentrazione plasmatica di lidocaina. D’altra parte, l’aumento delle concentrazioni plasmatiche di lidocaina aumenta anche il rischio di effetti collaterali, tra cui variazioni della pressione sanguigna, frequenza cardiaca, ansia e mal di testa.

Forse non sorprendentemente, i ricercatori hanno affermato che, dati questi risultati, non raccomanderebbero l’uso di routine della lidocaina IV per la gestione del dolore neuropatico. Invece, hanno raccomandato altri analgesici con prove più solide a sostegno della loro efficacia a lungo termine, tra cui duloxetina, gabapentin e pregabalin.

“Anche se la lidocaina IV non sarebbe la mia prima scelta per la gestione del dolore neuropatico, ha mostrato risultati promettenti per l’uso in contesti di cura intraoperatoria e acuta”, ha detto Wang. “Alcuni pazienti in terapia intensiva possono anche beneficiare di un’infusione di lidocaina”.

Naum Shaparin, direttore del Multidisciplinary Pain Program presso il Montefiore Medical Center, a New York City, ha affermato che, nonostante i risultati, ritiene che la lidocaina IV abbia ancora un posto nel trattamento del dolore neuropatico cronico, sebbene solo in condizioni specifiche.

“Penso che la maggior parte dei medici probabilmente inizierebbe il trattamento per questi pazienti con gabapentinoidi”, ha detto, “sebbene abbiamo anche SNRI (inibitori della ricaptazione della serotonina-norepinefrina) e antidepressivi triciclici. Inoltre, abbiamo anche trattamenti interventistici come blocchi del nervo simpatico e stimolazione del midollo spinale.

“In effetti, molti giovani medici che trattano il dolore probabilmente non hanno mai nemmeno usato la lidocaina per via endovenosa per il dolore neuropatico”, ha osservato Shaparin.

Ha riconosciuto che potrebbe esserci ancora un sottogruppo di pazienti con dolore neuropatico che potrebbero trarre beneficio dalla lidocaina IV.

“Non tutti sono candidati per la stimolazione del midollo spinale e non tutti sono candidati per altri tipi di farmacoterapia”, ha concluso.