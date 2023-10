Da Arpino a Paliano: Linea Verde su Rai 1 alla scoperta della Ciociaria

Paliano, Anagni, Veroli, Morolo, Arpino e il gran finale ad Acuto: Linea Verde in onda stamani su Rai 1 alla scoperta della Ciociaria

Domenica 15 ottobre “Linea Verde” esplorerà un territorio caratterizzato da antichi borghi, tradizioni secolari e misteriose mura megalitiche, erette molto tempo prima della fondazione di Roma dal popolo italico degli Ernici. L’ appuntamento è alle 12.20 su Rai 1 e Rai Italia, quando Peppone Calabrese e Livio Beshir, insieme a Margherita Granbassi, racconteranno le molteplici sfaccettature della Ciociaria, attraverso le bellezze di questa terra ed i suoi prodotti tipici. Saranno proprio Peppone e Margherita Granbassi a iniziare il cammino ad Anagni, con l’intenzione di raggiungere Livio Beshir in uno splendido borgo agricolo situato nella cittadina medievale, in cui il conduttore vive ed è cresciuto, ovvero Paliano.

E proprio all’importante famiglia dei principi Colonna è dedicato il Palio dell’Assunta che si svolge ogni anno a Paliano, caratterizzato da giochi e sfide alle quali parteciperanno anche i conduttori. Ma non solo, sempre a Paliano, Beshir entrerà nel maestoso Palazzo Colonna, edificato intorno al 1623 per volere del principe Filippo I, mentre Peppone visiterà una tenuta agricola dove anche a fine ottobre si raccolgono le pesche gialle. Granbassi, nel frattempo, si addentrerà nelle bellezze naturalistiche del Bosco di Paliano, dove è possibile fare percorsi a piedi, in bicicletta e a cavallo.

A Veroli racconteranno, invece, i metodi di lavorazione di uno dei suoi prodotti più tipici, ovvero il pane cotto a legna, mentre a Morolo, Livio entrerà in un antico caseificio dove viene prodotto il “Gran Cacio di Morolo”, considerato una vera e propria eccellenza di questo territorio.

Durante il viaggio, Livio e Peppone si rincontreranno sulla sommità dell’Acropoli di Arpino, custode da secoli di storie e antiche leggende. Da qui Livio raggiungerà Anagni per incontrare un giovanissimo allevatore di vitelli di razza pura ‘Limousine’ e una ragazza che, qualche anno fa, ha deciso di dare vita a un allevamento di galline. Spazio poi alle giornate FAI d’autunno, con il Convitto “Principe di Piemonte” e la Chiesa di San Pietro in Vineis, due dei 700 luoghi straordinari aperti in tutta Italia in questi giorni.

Nel frattempo, ad Arpino, Peppone ci racconterà come vengono allevati e alimentati i suini di razza casertana, ed entrerà in una particolare azienda agricola dove la natura e gli animali tipici delle campagne ciociare regnano incontrastati. Peppone, Livio e Margherita si ritroveranno poi per il gran finale ad Acuto, uno splendido borgo medievale che deve il suo nome alla forma conica della collina dei Monti Ernici sui quali sorge. Qui ad attenderli troveranno Salvatore Tassa, raffinato chef stellato che si è imposto come precursore, studioso del gusto e filosofo del “mangiare bene per stare bene”.