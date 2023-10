“Appuntamento” è il nuovo singolo di Ariele, con il feat del rapper Eramo Nubi, in rotazione radiofonica e online in streaming

E’ in radio “Appuntamento”, nuovo singolo di Ariele, pseudonimo di Noemi Palumbo, giovanissima cantautrice siciliana che con questo brano, con il featuring del rapper Eramo Nubi, ci fa rivivere le sonorità musica funk/soul e del jazz con cui è cresciuta da bambina, dando libero sfogo alla sua anima groovy. La stesura del brano si spacca in due fra la disco/funk 80’s, late 70’s e l’RnB di Eramo Nubi, che irrompe a metà brano con delle barre old school. Il brano, che sarà disponibile in digitale a partire da prossima settimana, è accompagnato dal videoclip.

Questo brano ripercorre le sensazioni, paure ed aspettative che si provano all’inizio di una storia, la storia importate che un po’ tutti abbiamo vissuto o desiderato e che ricorderemo per sempre: “Appuntamento è un brano che ho scritto ben 6 anni fa – racconta Ariele – in quel periodo stavo vivendo le sensazioni del primo innamoramento e ricordo perfettamente il giorno in cui iniziai ad scrivere questo brano; lui era venuto a prendermi con la sua macchina rossa sotto casa ed io sentivo tutta l’ansia e l’imbarazzo della prima volta: “Ti ho visto arrivare davanti al mio portone, l’aria distratta e tutto quello che ci vuole” scrivo nella prima strofa.

Nel testo ho cercato di esprimere con naturalezza tutte le aspettative e le paure che avevo nel sentire “l’altro”, nel sentire l’amore. A distanza di anni, se ci ripenso, sorrido ancora perché sono emozioni così forti che per fortuna rimangono nel tempo e nella memoria. Insieme a Ciccio Leo abbiamo voluto dare un taglio “anni 80” sia all’arrangiamento che alle sonorità utilizzate, che rievocano il SOUL/FUNK di quel periodo storico che ho voluto riprodurre, attraverso le immagini, anche nella clip”.

Il brano è stato scritto da Francesco Leo, che si è occupato anche della produzione artistica, Noemi Palumbo e Gaetano Vicari. Il Mix è a cura di Riccardo Piparo e il Mastering è di Roberto Romano. Noemi Palumbo (voce) e Eramo Nubi sono stati accompagnati da Ciccio Leo (Keyboards/Bass), Daniele Raciti (chitarra) e Federico Gucciardo (batteria).

Noemi Palumbo, in arte ARIELE. Cantautrice di matrice jazz, si forma presso il Conservatorio di Musica “Alessandro Scarlatti” di Palermo. Fin da subito si avvicina al genere musicale R’n’B esplorando artisti pionieri della nuova corrente NEOSOUL come Erykah Badu, Robert Glasper, Lalah Hathawaye e simili. Inizia l’attività concertistica giovanissima vantando collaborazioni internazionali con artisti del calibro di Peter Eskine, Marco Masini, Davide Shorty, Mario Venuti, etc. Nel 2020 inizia la produzione del suo primo lavoro discografico di stampo Pop/Soul in uscita nel 2021 sotto la guida del producer Ciccio Leo. Nel 2021 è finalista di Area Sanremo.

Eramo Nubi nasce circa 5 anni fa a seguito di una lenta maturazione artistica. Le sue radici appartengono alle frequenze dell’Hip Hop ma i rami puntano ovunque c’è luce, senza porsi un limite di estensione. Nel 2021 esce “Dherma” il suo primo disco home made dal colore blu denso. Approda a Palermo ed assieme al gruppo “Jack in the Box” lavorano alla produzione di inediti come “On The Moon” ed alla rielaborazione live dei brani di Nubi. Nel 2022 Eramo entra a far parte del roster di Mind e nel gennaio 2023 esce il primo singolo “Icaro”. L’esperienza del live intende rendere partecipe chiunque su più livelli con rispetto e desiderio di condividere l’energia dei suoni.

http://www.instagram.com/i_am_ariele