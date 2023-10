Sindrome del tunnel carpale predittiva dell’insufficienza cardiaca

Le persone con sindrome del tunnel carpale sono ad aumentato rischio di sviluppare insufficienza cardiaca secondo uno studio tedesco

Le persone con sindrome del tunnel carpale sono ad aumentato rischio di sviluppare insufficienza cardiaca entro i prossimi 10 anni, secondo un’analisi dei dati su oltre 160.000 individui in Germania. Questi risultati osservazionali, recentemente pubblicati come lettera di ricerca su “JAMA Network Open”, sono gli ultimi a confermare il collegamento.

La sindrome del tunnel carpale può, in alcuni casi, essere causata dall’accumulo di depositi di amiloide transtiretina nel polso, con i suoi sintomi che fungono da precursore della cardiomiopatia amiloide transtiretinica (ATTR-CM), la quale alla fine può portare a insufficienza cardiaca.

Mark Luedde, della Christian-Albrechts-University di Kiel (Germania), primo autore del nuovo rapporto, e colleghi, spiegano che la ATTR-CM è piuttosto rara e, per di più, è spesso sottostimata. Quindi, i ricercatori hanno esaminato non solo la ATTR-CM ma anche l’insufficienza cardiaca più in generale.

Ciò che il loro studio mostra, sottolineano, è che il numero di casi di insufficienza cardiaca osservati nei pazienti con sindrome del tunnel carpale è «troppo alto» per essere dovuto esclusivamente ad ATTR-CM. «Mostriamo solo un’associazione statistica. Possiamo solo speculare sui meccanismi» ha avvertito Luedde. «Ma i numeri sono troppo alti per pensare solo all’amiloidosi come la causa».

Speriamo che la comunità scientifica possa iniziare a capire meglio cosa sta guidando l’aumento del rischio di insufficienza cardiaca, ha detto. «Gli studi epidemiologici sono sempre il primo passo. Sono sempre generatori di ipotesi. Ma la differenza è grande, e speriamo che i nostri studi e altri facciano luce su questo punto».

Anche ora, il tunnel carpale può servire come strumento di screening, ha aggiunto Luedde. La loro speranza è che i chirurghi della mano e i medici generici che vedono i pazienti con la sindrome «pensino a questa connessione» e si informino su sintomi dell’insufficienza cardiaca.

Dal dolore al polso alla diagnosi precoce e al trattamento tempestivo dello scompenso

Per lo studio di coorte retrospettivo, Luedde insieme all’autore senior Karel Kostev, delI’IQVIA di Francoforte e colleghi, si sono rivolti all’IQVIA Disease Analyzer per ottenere dati sugli adulti da oltre 1.200 pratiche generali in Germania tra il 2005 e il 2020. Il punteggio di propensione ha abbinato 81.898 pazienti con sindrome del tunnel carpale a un numero uguale senza tale condizione. L’età media era di 53 anni in entrambi i gruppi e due terzi dei pazienti erano donne.

Entro 10 anni, all’8,4% dei pazienti con sindrome del tunnel carpale è stata diagnosticata un’insufficienza cardiaca, rispetto al 6,2% di quelli senza la condizione (P < 0,001), pari a un’incidenza di 8,7 contro 6,2 casi per 1.000 pazienti-anno.

I loro risultati «indicano un nuovo ruolo per i chirurghi insieme ai medici generici nella diagnosi precoce di importanti malattie interne, una possibilità di un trattamento migliore e una migliore prognosi di queste malattie» affermano i ricercatori.

L’analisi di regressione ha anche mostrato che gli individui che avevano la sindrome del tunnel carpale avevano maggiori probabilità di ricevere successivamente una diagnosi di insufficienza cardiaca (HR 1,39; 95% CI 1,31-1,47). L’associazione era altrettanto forte per donne e uomini.

Tuttavia, il rischio aggiuntivo rappresentato dalla sindrome del tunnel carpale è stato osservato solo in pazienti di età compresa tra 61 e 70 anni e più di 70 anni (ogni HR 1,48; 95% CI 1,35-1,61), non nei gruppi più giovani.

Una piccola minoranza di pazienti ha ricevuto una diagnosi di amiloidosi – 47 di quelli con sindrome del tunnel carpale e 17 controlli – sebbene la differenza fosse ancora significativa (HR aggiustato 1,79; 95% 1,01-3,18).

«La diagnosi precoce dell’insufficienza cardiaca è la chiave per il successo del trattamento, in particolare per l’amiloidosi cardiaca ATTR» osservano i ricercatori.

Finora, la Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha approvato un solo farmaco, il tafamidis, che mira a rallentare la progressione di ATTR-CM. Da poco la società Bridgebio ha annunciato risultati incoraggianti per l’acoramidis, un composto sperimentale che stabilizza la proteina transtiretina nei pazienti con la malattia.

Fonte:

Luedde M, Schmidt VJ, Gänsbacher-Kunzendorf J, Kostev K. Association Between Carpal Tunnel Syndrome and Subsequent Heart Failure Among Adults in Germany. JAMA Netw Open, 2023;6:e2323091. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2023.23091. leggi