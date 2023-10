Previsioni meteo 14 ottobre 2023: prime piogge al Nord

Le previsioni meteo di oggi, sabato 14 ottobre 2023: l’anticiclone inizia a cedere e lascia spazio all’arrivo di un treno di perturbazioni

Dopo una lunga fase caratterizzata da condizioni meteo estive e caldo fuori stagione, la svolta autunnale è in arrivo sull’Italia. Dalla giornata di oggi l’arretramento dell’alta pressione lascerà spazio all’arrivo di perturbazioni che, specie nel corso della prossima settimana, porteranno maltempo diffuso sulla nostra Penisola. Le precipitazioni, accompagnate da un calo termico, interesseranno dapprima le regioni settentrionali e poi da domani si sposteranno anche al Centro e al Sud peninsulare. Le temperature si manterranno in linea con la media stagionale, dopo oltre due settimane con valori superiori di 10-12°C.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, sabato 14 ottobre 2023.

AL NORD

Al mattino avremo nuvolosità irregolare in transito con possibili piogge su Liguria e alpi occidentali, ampie schiarite sulla Romagna. Nel pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. Tra la serata e la nottata instabilità in aumento con acquazzoni e temporali su Liguria e Triveneto, ampi spazi di sereno tra Piemonte e Valle d’Aosta.

AL CENTRO

Tempo stabile per tutta la giornata sulle regioni del Centro con cieli per lo più soleggiati. Addensamenti anche bassi e compatti possibili al mattino sulle coste tirreniche. In serata nuvolosità in aumento e possibili piogge sull’alta Toscana, ampi spazi di sereno in Abruzzo.

In Toscana tempo stabile al mattino con addensamenti bassi su settori costieri e sub-costieri e sereno altrove. Al pomeriggio cieli soleggiati su tutti i settori. In serata piogge e temporali in arrivo sui settori settentrionali, variabilità asciutta altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Condizioni di tempo stabile per tutta la giornata sulle regioni del Sud dove avremo sole prevalente ma con disturbi da nuvolosità bassa sui settori costieri. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con addensamenti localmente anche bassi e compatti sul versante tirrenico e settori occidentali della Sardegna.

In Calabria tempo stabile su tutta la regione con cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio, salvo dei disturbi da nuvolosità bassa sulle coste tirreniche. In serata ancora tempo asciutto con cieli sereni.

Temperature minime stabili o in lieve rialzo al Centro-Nord e in lieve calo al Sud e sulle Isole, massime senza variazioni di rilievo su tutta l’Italia.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .