La rivalutazione del TFR potrebbe costare quest’anno alle imprese mediamente 1.500 euro in più a dipendente secondo i calcoli della CGIA

Una vera e propria stangata. Il boom dell’inflazione ha causato anche una forte rivalutazione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) che alle piccole imprese potrebbe costare quest’anno mediamente 1.500 euro in più a dipendente, provocando un extracosto per queste realtà con meno di 50 dipendenti stimato, in via prudenziale, in almeno 6 miliardi di euro.

I calcoli li ha fatti l’Ufficio studi della CGIA, ricordando che i dipendenti delle piccole imprese con meno di 50 addetti hanno la possibilità di trasferire il proprio TFR in un fondo di previdenza complementare , oppure di lasciarlo in azienda . Ancorchè non vi sia un riscontro statistico puntuale, una buona parte dei dipendenti che lavora in queste realtà minori opta da sempre per la seconda ipotesi. Ogni anno, pertanto, l’ammontare del TFR accantonato viene rivalutato , così come previsto dalla legge, dell’1,5 per cento a cui si aggiunge il 75 per cento della variazione dell’inflazione conseguita a dicembre rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Nell’elaborazione si è tenuto in considerazione che quanto accantonato per ciascun dipendente è legato all’anzianità di servizio e che a dicembre del 2022 l’inflazione è aumentata dell’11 per cento rispetto allo stesso mese del 2021.

Pertanto, l’Ufficio studi della CGIA ha ipotizzato che un lavoratore che timbra il cartellino da 5 anni presso la stessa azienda con meno di 50 addetti, la rivalutazione del suo TFR provocherà nel bilancio 2023 un incremento dei costi pari a 593 euro rispetto a quanto è stato riconosciuto al proprio dipendente sempre con questa operazione nel periodo che va dalla sua assunzione fino al 2020. Se, invece, l’anzianità lavorativa è di 10 anni, l’aggravio è stato di 1.375 euro, con 15 anni di servizio, invece, l’incremento è di 2.003 euro. Se, infine, è da 20 anni che il dipendente varca ogni giorno le porte dell’azienda, l’extracosto per quest’ultima ha toccato i 2.594 euro (vedi Tab. 1).

La stima dell’extracosto

Va segnalato che, tendenzialmente, i lavoratori dipendenti delle piccole imprese hanno un’anzianità di servizio più contenuta dei colleghi occupati nelle realtà più grandi. Imprese, queste ultime, che in virtù della corresponsione di retribuzioni più “pesanti” presentano, tendenzialmente, un turn-over meno “accentuato” delle aziende con dimensioni minori. Va altresì sottolineato che il numero dei lavoratori dipendenti delle piccole aziende che hanno trasferito il TFR nei fondi pensione è contenutissimo. Come dicevamo più sopra, la grande maggioranza dei 6,5 milioni di dipendenti che lavorano nelle imprese con meno di 50 addetti lo “lasciano” in azienda. Ipotizzando che coloro che hanno scelto di non trasferirlo in un fondo pensione complementare siano 4,3 milioni (il 66 per cento circa del totale) e abbiano un’anzianità di servizio media che stimiamo pari a 10 anni, la variazione della rivalutazione del TFR rispetto alla media riconosciuta al dipendente nel periodo che va dalla sua assunzione al 2020, è stata positiva e prudenzialmente pari ad almeno 6 miliardi. Insomma, per il milione e mezzo di imprese con meno di 50 addetti presenti in Italia, la fiammata inflazionistica avrebbe comportato, in materia di TFR, una stangata da brividi che sommato agli effetti riconducibili all’aumento “imprudente” dei tassi di interesse deciso dalla BCE hanno spinto in difficoltà la gran parte del sistema produttivo del nostro Paese.

Mantenerlo in azienda è un vantaggio per gli imprenditori

E’ comunque utile precisare che il TFR è una forma di salario differito; se il dipendente decide di “lasciarlo” in azienda, le conseguenze finanziare possono essere anche negative, così come è successo quest’anno. Tuttavia, è comunque auspicabile per l’impresa che il dipendente mantenga questa decisione. Infatti, per fronteggiare la mancanza di liquidità che da sempre contraddistingue la quotidianità di queste realtà avere a disposizione delle risorse aggiuntive, sebbene non siano “proprie”, è importante. Soldi che, comunque, l’imprenditore ha in “prestito” e deve almeno in parte corrispondere al proprio dipendente quando quest’ultimo durante il periodo lavorativo lo richiede o interamente al termine del rapporto di lavoro.

Sono le piccole imprese del Sud quelle più penalizzate

Non avendo a disposizione i dati riferiti al numero di lavoratori dipendenti occupati nelle imprese con meno di 50 addetti che hanno deciso di trasferire il proprio TFR nei fondi pensione, a livello territoriale possiamo ipotizzare che le realtà imprenditoriali finanziariamente più “colpite” dalla rivalutazione delle liquidazioni dei propri dipendenti siano state quelle ubicate nei territori dove il peso delle piccole aziende in termini di addetti è maggiore. Pertanto, la situazione più critica dovrebbe aver interessato il Mezzogiorno e in particolar modo Vibo Valentia, dove il 91 per cento delle imprese con dipnendenti presenti in provincia ha meno di 50 addetti. Seguono Trapani (89,3 per cento), Agrigento (88,7 per cento), Nuoro (88,3 per cento), Campobasso (86,1 per cento), Prato (85,7 per cento), Grosseto (85,6 per cento), Cosenza (85,1 per cento), Imperia (84,7 per cento) e Barletta-Andria-Trani (84,3 per cento) (vedi Tab. 2).

Tab. 1 – Rivalutazione del TFR di un dipendente

Si sono ipotizzate diverse consistenze del Fondo in relazione a diverse anzianità lavorative del dipendente

(importi in euro)

Anzianità lavorativa (anni) Fondo TFR al 1 gennaio 2022 Rivalutazione

2023 (a) Rivalutazione

media da anno assunzione fino al 2020 (b) Variazione (a) – (b) 5 7.296,41 727,79 134,64 +593 10 16.806,09 1.676,34 301,50 +1.375 15 26.056,30 2.599,01 595,93 +2.003 20 34.563,57 3.447,57 853,75 +2.594

Elaborazione Ufficio Studi CGIA

I calcoli sono stati effettuati ipotizzando una retribuzione lorda annua di 26.106 euro (circa 1.540 euro al mese).

La rivalutazione media è stata calcolata applicando un tasso corrispondente alla media dei tassi di rivalutazione degli anni che vanno dall’assunzione sino al 2020 compreso. Non si è tenuto conto del 2021, in quanto anche in quell’anno si è registrato un picco anomalo.

Tab. 2 – Gli addetti delle imprese con dipendenti

RANK

peso addetti piccole imprese TOTALE ADDETTI

ANNO 2021 A) PICCOLE IMPRESE

(<50 addetti) B) MEDIE/

GRANDI IMPRESE

(50 addetti e oltre) C) TOTALE

IMPRESE (A+B) PESO PICCOLE IMPRESE

(A/Cx100)

in termini di ADDETTI 1 Vibo Valentia 14.715 1.459 16.174 91,0 2 Trapani 44.443 5.352 49.795 89,3 3 Agrigento 34.681 4.424 39.105 88,7 4 Nuoro 20.293 2.687 22.980 88,3 5 Campobasso 24.126 3.901 28.028 86,1 6 Prato 72.813 12.124 84.937 85,7 7 Grosseto 30.010 5.053 35.063 85,6 8 Cosenza 63.489 11.138 74.628 85,1 9 Imperia 26.554 4.810 31.364 84,7 10 Barletta-Andria-Trani 49.954 9.271 59.226 84,3 11 Massa-Carrara 29.020 5.646 34.666 83,7 12 Messina 65.304 13.670 78.974 82,7 13 Crotone 14.809 3.110 17.919 82,6 14 Benevento 29.747 6.312 36.059 82,5 15 Verbano-Cusio-Ossola 21.314 4.567 25.881 82,4 16 Matera 22.693 4.947 27.639 82,1 17 Reggio Calabria 43.063 9.933 52.996 81,3 18 Rieti 11.621 2.737 14.358 80,9 19 Viterbo 31.348 7.496 38.844 80,7 20 Sud Sardegna 29.224 7.120 36.344 80,4 21 Sassari 62.266 15.282 77.548 80,3 22 Foggia 59.749 14.750 74.500 80,2 23 Ragusa 39.689 9.964 49.653 79,9 24 Brindisi 41.973 10.881 52.854 79,4 25 Fermo 31.036 8.265 39.301 79,0 26 Lecce 94.717 26.319 121.036 78,3 27 Oristano 14.716 4.124 18.840 78,1 28 Pistoia 41.627 12.071 53.698 77,5 29 L’Aquila 32.405 9.581 41.986 77,2 30 La Spezia 29.671 8.871 38.543 77,0 31 Catania 112.043 33.767 145.810 76,8 32 Siracusa 36.640 11.171 47.810 76,6 33 Isernia 10.837 3.378 14.215 76,2 34 Frosinone 55.393 17.491 72.885 76,0 35 Savona 36.800 11.844 48.644 75,7 36 Ascoli Piceno 33.244 10.719 43.963 75,6 37 Potenza 37.870 12.355 50.225 75,4 38 Enna 11.977 4.026 16.003 74,8 39 Latina 72.222 24.288 96.510 74,8 40 Taranto 53.022 18.015 71.037 74,6 41 Catanzaro 34.213 11.887 46.100 74,2 42 Caserta 92.162 32.046 124.208 74,2 43 Salerno 136.176 47.670 183.847 74,1 44 Teramo 47.166 16.965 64.131 73,5 45 Palermo 108.796 39.413 148.209 73,4 46 Avellino 44.277 16.385 60.662 73,0 47 Arezzo 55.092 20.686 75.778 72,7 48 Macerata 53.231 20.024 73.255 72,7 49 Caltanissetta 22.270 8.579 30.850 72,2 50 Rovigo 31.818 12.352 44.171 72,0 51 Lucca 65.215 26.505 91.720 71,1 52 Pisa 61.865 26.342 88.207 70,1 53 Rimini 65.564 28.239 93.803 69,9 54 Aosta 19.025 8.276 27.301 69,7 55 Napoli 347.308 152.359 499.667 69,5 56 Cagliari 58.452 26.628 85.079 68,7 57 Livorno 46.170 21.717 67.887 68,0 58 Gorizia 16.810 8.189 24.999 67,2 59 Ancona 69.932 36.559 106.491 65,7 60 Terni 27.286 14.424 41.710 65,4 61 Pesaro e Urbino 60.163 32.186 92.349 65,1 62 Perugia 96.508 52.969 149.476 64,6 63 Pavia 53.870 30.105 83.975 64,1 64 Ferrara 38.088 21.571 59.660 63,8 65 Asti 24.248 13.894 38.142 63,6 66 Bari 167.766 96.279 264.045 63,5 67 Varese 115.888 68.257 184.146 62,9 68 Sondrio 27.423 16.318 43.740 62,7 69 Pescara 42.579 26.113 68.692 62,0 70 Lecco 48.733 30.578 79.311 61,4 71 Brescia 218.376 144.418 362.794 60,2 72 Cremona 42.356 28.038 70.394 60,2 73 Alessandria 50.884 34.611 85.495 59,5 74 Novara 45.494 31.331 76.825 59,2 75 Ravenna 58.008 40.207 98.215 59,1 76 Treviso 150.097 104.754 254.851 58,9 77 Firenze 165.385 117.624 283.010 58,4 78 Chieti 49.409 35.176 84.585 58,4 79 Bolzano 109.024 78.958 187.982 58,0 80 Trento 86.636 64.419 151.055 57,4 81 Piacenza 41.697 31.620 73.317 56,9 82 Padova 158.777 121.973 280.750 56,6 83 Cuneo 84.597 67.127 151.724 55,8 84 Como 83.101 66.318 149.419 55,6 85 Venezia 131.233 106.386 237.619 55,2 86 Genova 107.384 87.230 194.613 55,2 87 Vicenza 153.694 125.367 279.060 55,1 88 Forlì-Cesena 63.858 52.352 116.210 55,0 89 Belluno 26.695 23.015 49.710 53,7 90 Lodi 20.878 18.163 39.041 53,5 91 Pordenone 44.713 39.262 83.976 53,2 92 Udine 73.294 65.272 138.566 52,9 93 Mantova 56.202 50.184 106.386 52,8 94 Bergamo 177.408 163.701 341.109 52,0 95 Verona 149.729 141.533 291.262 51,4 96 Vercelli 18.941 18.275 37.216 50,9 97 Modena 115.620 113.176 228.796 50,5 98 Parma 69.649 68.961 138.610 50,2 99 Monza e Brianza 119.567 118.844 238.411 50,2 100 Biella 21.571 22.174 43.745 49,3 101 Siena 38.946 42.388 81.333 47,9 102 Trieste 26.768 30.058 56.825 47,1 103 Reggio Emilia 81.958 103.204 185.161 44,3 104 Torino 279.255 380.328 659.582 42,3 105 Bologna 151.802 210.082 361.885 41,9 106 Roma 555.598 790.922 1.346.520 41,3 107 Milano 597.249 1.394.810 1.992.059 30,0 ITALIA 8.091.067 6.488.698 14.579.765 55,5

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat

ALCUNE NOTE TECNICHE SUL TFR

Alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente, il lavoratore ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento corrisponde alla somma di accantonamenti annui parametrati sulla sua retribuzione lorda. In particolare la quota di TFR annuo è pari al 6,91% della sua retribuzione lorda annua (retribuzione lorda divisa per 13,5 al netto della contribuzione aggiuntiva pari allo 0,5% della retribuzione stessa).

II lavoratore dipendente può decidere di lasciare il TFR in azienda, oppure di dare disposizione al proprio datore di lavoro affinchè provveda a trasferirlo ad un fondo di previdenza complementare. Il TFR lasciato in azienda viene accantonato in un apposito Fondo dalle imprese con meno di 50 dipendenti e versato nel Fondo di tesoreria INPS dalle imprese con oltre 50 dipendenti.

Il TFR non destinato alla previdenza complementare, sia che rimanga in azienda sia che confluisca presso il Fondo tesoreria dell’INPS, viene annualmente rivalutato al fine di preservarne il valore dall’inflazione.

Nel caso di aziende con almeno 50 dipendenti, l’onere della rivalutazione rimane a carico del Fondo tesoreria INPS, mentre per quelle al di sotto il peso della rivalutazione è in capo ai titolari.

La rivalutazione annua del TFR si effettua applicando a quanto accantonato (con esclusione della quota maturata nell’anno), un tasso costituito dall’ 1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’inflazione rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.

Per l’anno 2022 il tasso di rivalutazione è stato particolarmente alto, pari a 9,974576%, risultando dalla somma del tasso fisso 1,5% e dal 75% della variazione dell’inflazione pari all’11%. Di conseguenza, nel 2022 le imprese con meno di 50 dipendenti hanno visto aumentare in maniera considerevole il peso della rivalutazione del TFR che i dipendenti hanno scelto di non destinare ai fondi pensione.