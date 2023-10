“Guglielmo Marconi, un visionario in Inghilterra” a Italic su Rai 3

Dal primo brevetto al Premio Nobel: Italic in onda stasera su Rai 3 presenta “Guglielmo Marconi, un visionario in Inghilterra”

Nella puntata di “Italic, carattere italiano”, in onda sabato 14 ottobre alle 21.45 su Rai 3 e condotta da Giorgio Zanchini, si parlerà di “Guglielmo Marconi, un visionario in Inghilterra”. Dallo studio virtuale ispirato ad una cupola rinascimentale in costruzione, multiforme e dinamica, Zanchini ripercorre la strada di Guglielmo Marconi, scienziato che ha rivoluzionato la storia delle comunicazioni e che, attraverso le sue intuizioni, ha spalancato le porte della modernità. La sua storia comincia sulle prime colline bolognesi, in una soffitta in cui fin da bambino ha effettuato i primi, rudimentali esperimenti sull’elettricità, per poi toccare i quattro angoli del pianeta.

Comunicazioni wireless, radio, televisione: Marconi ha dato il suo contributo ad ognuno di questi apparecchi e lo ha fatto dal Regno Unito. Lì, il giovane scienziato ha consolidato i suoi esperimenti sulle onde elettromagnetiche, arrivando a collaborare con la Royal Navy e approntando i primi dispositivi per il salvataggio in mare. Grazie a Marconi e al telegrafo senza fili, furono inviati i primi messaggi di Sos. In questa puntata di “Italic”, realizzata in collaborazione con la Fondazione Marconi e Museo Marconi, verrà ricostruita la sua avventura nel Regno Unito, dal primo brevetto fino alla prima trasmissione transatlantica da Poldhu a Terranova, la sua più grande impresa, e al premio Nobel ricevuto nel 1909.

Verranno visitati i luoghi in cui Marconi ha vissuto, da Londra, che a fine Ottocento ospitava una nutrita comunità italiana, Chelmsford, sede della sua prima azienda, Bath dove Marconi eseguì alcuni, determinanti esperimenti sulle comunicazioni a lunga distanza e la Bodleian Library di Oxford, che dal 2004 ospita la più grande collezione di documenti appartenuta a Marconi e alla sua compagnia. A corredare il racconto ci saranno servizi video originali realizzati tra l’Italia e la Gran Bretagna, che raccontano i luoghi e i paesaggi attraversati da Marconi; schede divulgative con materiali di repertorio fotografico e audiovisivo, proveniente da archivi italiani e internazionali, come BBC History, con ricostruzioni d’epoca ed estratti di documentari e serie televisive.

Gli ospiti in studio completeranno il racconto: da Elettra Marconi (figlia di Guglielmo) a Guido Tonelli (fisico che è stato portavoce e ha contribuito all’esperimento che ha portato alla scoperta del bosone di Higgs) e Gabriele Balbi (professore di Media Studies).