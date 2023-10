Creative Living Lab: 28 i progetti vincitori della quinta edizione

Sono 28 i progetti vincitori della 5/a edizione di Creative Living Lab: accedono al finanziamento di progetti di rigenerazione urbana della DGCC

La Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura annuncia i 28 progetti vincitori della 5. edizione del Premio Creative Living Lab, iniziativa nata nel 2018 per sostenere progetti condivisi e partecipati di rigenerazione urbana, attraverso la realizzazione di attività culturali e creative in tutti quei territori del nostro Paese che vivono situazioni di complessità sociale, economica e ambientale.

Creative Living Lab anche quest’anno si divide in due specifiche azioni: l’Azione 1 per il Sostegno mira al finanziamento di progetti in luoghi rigenerati; l’Azione 2 per la Promozione è volta alla promozione di progetti in luoghi da rigenerare.

La Direzione Generale Creatività Contemporanea ha messo complessivamente a disposizione oltre 1 milione e 200mila euro; per ciascun progetto concederà un finanziamento di massimo 50mila euro per l’Azione1 e di massimo 40mila euro per l’Azione 2.

All’avviso pubblico hanno partecipato 286 realtà (176 per l’Azione 1 e 110 per l’Azione 2) che operano già attivamente sul tema della rigenerazione urbana, confermando ancora una volta grande energia, creatività e talento che si sprigiona a livello locale e dimostrando la necessità avvertita da un gran numero di associazioni di attivare pratiche di rivitalizzazione dei quartieri attraverso processi culturali condivisi.

Tra queste realtà, la Commissione di valutazione ha selezionato i 28 progetti che meglio rispondono agli obiettivi della 5. edizione: favorire il coinvolgimento delle comunità locali nei processi di rigenerazione urbana; sperimentare e diffondere metodologie innovative e inclusive capaci di sviluppare senso di identità e di appartenenza; implementare la produzione di nuove opere site-specific, performance teatrali e spettacoli dal vivo, in grado di attivare e valorizzare i territori; sostenere percorsi di innovazione e trasformazione artistica, culturale e sociale e la ricerca e la produzione nell’ambito della creatività contemporanea.

I 16 progetti vincitori dell’AZIONE 1 sono:

presentato dall’associazione culturale Cinqueminuti (Reggio Emilia) Rinascimento multimediale. Arte pubblica trans-locale

presentato da Capotrave / Kilowatt (San Sepolcro, AR) C:L.A.C. Cupole: Laboratorio Arti Contemporanee

presentato da Fatelab (San Potito Sannitico, CE) FLUIDO: Esplorazioni transdisciplinari sulla via dell’acqua

presentato da Kilowatt APS (Bologna) C.On.Ven.T.U.S. – Creativity ON – VENtures To Unabandoned Spaces

presentato dalla Cooperativa Oro Rosso (Navelli, AQ) Re-live: ritualità contemporanea

presentato da A.M.A. Factory (Torino) Darsena elettronica EP 03

presentato da Basso Profilo APS (Ferrara) S.T.R.A.I.T. (Sostenibilità Territorio Rigenerazione Assieme Innovazione Tecnologica) Art

presentato dalla Fondazione Horcynus Orca (Messina) Focolare domestico – Esperienze formative ed estetiche di comunità

presentato dalla Fondazione Lac o Le Mon (San Cesario LE) MAR – Miniera Argentiera – Atto III

presentato da Landworks (Sassari) Locale Circolare. Attivare attori di cambiamento per generare valore comunitario

presentato da OXA Impresa Sociale (Milano) Urbanizer – documentazione, formazione, operatività

presentato dall’associazione culturale Arteteca (Napoli) Terra Alta

presentato da Il Cardo SCS (Monno, BS) Sant’Elia va a spasso (Scuola Popolare di Arti e Spettacolo Sognanti)

presentato da Immaginabile Impresa Sociale (Brindisi) Worksite

presentato da Nòva (Novara) Hangar Teatri Experience

presentato da Teatro degli Sterpi APS (Trieste)

I 12 progetti vincitori dell’AZIONE 2 sono:

presentato dall’associazione culturale Aion (Apecchio, PU) Strada delle Miniere

presentato dall’associazione Cultura Dossena (Dossena, BG) Connecting Code

presentato da Variabile K (Ercolano, NA) POP Adriatico – Porto Osservatorio Partecipato

presentato da Adriatico Book Club (Trieste) Un cimitero da vivere

presentato da Combinazioni APS (Montebelluna, TV) Il mio Cosmo

presentato dall’associazione culturale Senza Fissa Dimora (Acireale, CT) Blu Project

presentato da Blu. Breeding and Learning Unit (Genova) Piccola Città

presentato da Terzo Lotto IACP (Latina) BRUalinu. Benessere e Rigenerazione Urbana

presentato dall’associazione culturale Energia (Canicattì, AG) Tutta la città è un palcoscenico

presentato da Invasioni Creative APS (Torino) Erratica 2023. CoAbitazioni all’Hangar di Albanella

presentato da Ràreca APS (Castiglione del Genovesi, SA) Il primo gioco di ruolo sull’impatto della filiera della moda

presentato da Trama Plaza Lab (Milano)