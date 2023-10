A Roma la Tiber Wave, la Discesa a Nuoto del Tevere

A Roma scocca l’ora della Tiber Wave, la Discesa a Nuoto del Tevere per i Diritti delle Persone con disabilità e una migliore qualità e quantità delle acque dei fiumi

La Sostenibilità nell’Ambiente, nei Diritti e nella Scienza saranno i tre pilastri che sosterranno la “Discesa del Tevere a nuoto” il 14 ottobre 2023.

Da Ponte Duca d’Aosta alla Darsena di Fiumicino a nuoto ma seguito da remi e pagaie, Salvatore Cimmino percorrerà i 50 km di fiume per portare l’attenzione sui Diritti mancati sulla disabilità e sulla qualità delle acque interne.

All’evento del 14 ottobre 2023 con partenza da Ponte Duca d’Aosta collaborano diverse realtà “fiumarole” come i circoli remieri, Roma Adventure, Agenda Tevere, la Discesa Internazionale del Tevere, Marevivo, Tevere Day, Lega Navale Italiana, Assonautica Tevere, Federazione Italiana Canoa Turistica.

Durante i 50 km di nuotata ci saranno a corredo numerose pagaie su canoe, SUP e kayak. In acqua anche la Piroscafa della Discesa Internazionale del Tevere uno spazio nautico itinerante dove diversi equipaggi si alterneranno per discutere i diversi temi del “Tevere bene comune per tutti”, quali disabilità, sport, inclusività, accessibilità turismo e ambiente.

Capitaneria di Porto di Roma e Polizia di Stato reparto fluviale assicureranno la sicurezza in fiume mentre la 3B Production Film documenterà l’avventura per terra e per fiume.