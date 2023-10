“Sboccio Coca Cola”: fuori il nuovo video di Aaron Paris

“Sboccio Coca Cola”: il nuovo videoclip di Aaron Paris, disponibile online su Youtube, celebra il divertimento senza alcol e droghe

E’ finalmente uscito il nuovo videoclip di Aaron Paris ft. Mr. Ago, “Sboccio Coca Cola“. Questo brano, pubblicato nel mondo da Music Universe a.c.m., è un omaggio ai giovani che sono spesso vittime di pregiudizi e accusati di non sapersi divertire senza l’uso di sostanze stupefacenti o alcool.

Aaron Paris ha fatto parte per lavoro del “mondo della notte” e ha voluto dimostrare che non tutti i giovani sono interessati allo “sballo” ma che molte persone sanno divertirsi in modo sano bevendo solo Coca Cola. “Sboccio Coca Cola” racconta la storia di un giovane che vive la “bella vita” grazie alla carta di credito del padre, ma che senza questa può permettersi solo di stappare una Coca Cola.

L’obiettivo principale di “Sboccio Coca Cola” è quello di far ballare, divertire e regalare un po’ di spensieratezza, ma anche quello di fotografare una realtà spesso distorta dai media.

Il videoclip di “Sboccio Coca Cola” segue la storia del giovane protagonista del brano, che entra in un locale e sorseggia una Coca Cola, mentre vede un figlio di papà benestante entrare con due bellissime ragazze. Il ragazzo rimane incantato dall’ingresso degli altri tre e inizia a sognare ad occhi aperti, motoscafi, camere di lusso, feste a bordo piscina e tanto altro.

Il sogno viene però interrotto da una ragazza che lo sveglia e lo riporta alla realtà, una realtà che si dimostra migliore di quanto lui avesse immaginato. Il finale del video è aperto, lasciando agli spettatori la possibilità di immaginare quello che vorrebbero accadesse.

Aaron Paris è un artista completo, figlio di un musicista, che ha iniziato a suonare all’età di quattro anni. Ha studiato in due importanti Accademie Musicali e si è perfezionato con valenti maestri privati. Ha partecipato a numerosi programmi televisivi di Mediaset, al Festival Show, al Cantagiro (arrivando in semifinale), al Festival per i 150 anni della bandiera italiana (classificandosi al terzo posto con il brano “Arcobaleno Italiano”).

Nell’estate del 2016, Aaron Paris ha pubblicato con l’etichetta New Music International “Mi vida”, una canzone dance latina che ha raggiunto il primo posto in vari paesi dell’Est Europa e il secondo posto al World Latin Music Italian Awards, con oltre 12.000.000 di visualizzazioni su YouTube. Ha all’attivo due CD: “World Revival Show” e “Italianissime & more”.

Aaron Paris si esibisce principalmente in locali, piazze, discoteche, casinò, teatri in Italia e all’estero, feste di piazza, villaggi e resort. Ha portato il suo spettacolo varie volte alla prestigiosa “Fête Impériale” ed al “Juristenball” di Vienna.

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=H2oW6SOsyGo