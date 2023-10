Salute del cervello correlata all’igiene dei denti e delle gengive

Salute cerebrale correlata all’igiene dei denti e delle gengive: questa associazione è stata scoperta da studiosi giapponesi

Prendersi cura dei propri denti può essere collegato a una migliore salute del cervello, secondo uno studio pubblicato online su “Neurology”. Lo studio ha scoperto che le malattie gengivali e la perdita dei denti erano collegate al restringimento nel cervello dell’ippocampo, che svolge un ruolo importante nella memoria e nello sviluppo della malattia di Alzheimer (AD). Lo studio non dimostra che le malattie gengivali o la perdita dei denti causino l’AD; mostra solo un’associazione.

«La perdita dei denti e le malattie gengivali sono molto comuni, quindi valutare un potenziale legame con la demenza è incredibilmente importante» scrivono gli autori, guidati da Satoshi Yamaguchi, della Tohoku University di Sendai, in Giappone. «Il nostro studio ha scoperto che queste condizioni possono svolgere un ruolo nella salute dell’area del cervello che controlla il pensiero e la memoria, dando alle persone un altro motivo per prendersi cura meglio dei loro denti».

Lo studio ha coinvolto 172 persone con un’età media di 67 anni che non avevano problemi di memoria all’inizio dello studio. I partecipanti hanno avuto esami dentali e hanno fatto test di memoria all’inizio dello studio. Hanno anche avuto scansioni cerebrali per misurare il volume dell’ippocampo all’inizio dello studio e di nuovo quattro anni dopo.

Per ogni partecipante, i ricercatori hanno contato il numero di denti e controllato la presenza di malattie gengivali osservando la profondità del sondaggio parodontale, una misurazione del tessuto gengivale. Le letture sane vanno da uno a tre millimetri.

La malattia gengivale lieve comporta profondità di sondaggio di tre o quattro millimetri in diverse aree, mentre gravi malattie gengivali comportano profondità di sondaggio di cinque o sei millimetri in diverse aree nonché una maggiore perdita ossea, e può causare l’allentamento dei denti e alla fine la loro caduta.

Riduzione del volume cerebrale e dell’ippocampo sinistro

I ricercatori hanno scoperto che il numero di denti e la quantità di malattie gengivali erano legati a cambiamenti nell’ippocampo sinistro del cervello. Per le persone con malattie gengivali lievi avere meno denti è stato associato a un tasso più veloce di restringimento del cervello in corrispondenza dell’ippocampo sinistro. Tuttavia, per le persone con gravi malattie gengivali avere più denti era associato a un tasso più veloce di restringimento del cervello nella stessa area del cervello.

Dopo aggiustamento per l’età, i ricercatori hanno scoperto che per le persone con lievi malattie gengivali, l’aumento del tasso di restringimento nel cervello dovuto a un dente in meno era equivalente a quasi un anno di invecchiamento cerebrale. Al contrario, per le persone con gravi malattie gengivali l’aumento del restringimento nel cervello dovuto a un dente in più era equivalente a 1,3 anni di invecchiamento cerebrale.

«Questi risultati evidenziano l’importanza di preservare la salute dei denti e non solo di conservare i denti» affermano Yamaguchi e colleghi. «I risultati suggeriscono che il mantenimento dei denti con gravi malattie gengivali è associato ad atrofia cerebrale. Controllare la progressione delle malattie gengivali attraverso visite dentistiche regolari è fondamentale e potrebbe essere necessario estrarre e sostituire i denti con gravi malattie gengivali con dispositivi protesici appropriati».

Yamaguchi e coautori affermano che sono necessari studi futuri con gruppi più ampi di persone. Un’altra limitazione dello studio è che è stato condotto in una regione del Giappone; quindi, i risultati potrebbero non essere generalizzabili ad altre località.

Fonte:

Yamaguchi S, Murakami T, Satoh M, et al. Associations of Dental Health With the Progression of Hippocampal Atrophy in Community-Dwelling Individuals: The Ohasama Study. Neurology, 2023 Jul 5. doi: 10.1212/WNL.0000000000207579. [Epub ahead of print] leggi