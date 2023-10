Online il nuovo singolo di Anton Sconosciuto

“What’s your name?”, la casualità di un incontro: in rotazione radiofonica e in digitale il nuovo singolo di Anton Sconosciuto

“What’s your name?’ è il nuovo singolo di Anton Sconosciuto, da una corsa per il centro storico di Roma nasce un brano denso di stop and go che unisce momenti più dilatati a fughe più repentine dal sapore anni ’80.

A ispirare questo brano sono state le corse solitarie quotidiane, dense di incontri fulminei con perfetti sconosciuti, incroci di sguardi che non si concretizzano mai in un effettivo dialogo. Impulsi con cui Anton ha iniziato a ragionare su quante volte non conosciamo davvero chi abbiamo di fronte, e di quanto sarebbe importante investire energie e tempo per aprirsi e cercare di capire davvero le persone che ci circondano. Allo stesso modo gli altri avranno di noi un’immagine che non spesso coincide con la nostra reale personalità, correre via può sembrare una soluzione facile per evitare il giudizio degli altri ma questa introversione è a sua volta una trappola da cui scappare.

Anche a livello compositivo si tratta di una canzone molto particolare, nata come un collage di diverse intuizioni: le parti lente simboleggiano un ragionamento più disteso e razionale e sono state scritte insieme alla cantante Vittoria Dato mentre le parti più veloci, dalle sonorità vagamente orientali, sono state scritte successivamente soltanto da Anton e punteggiano un pensiero laterale che rifugge ogni razionalità. Un dialogo fra il conscio e l’inconscio con cui cercare un sano equilibrio.

Il brano è il terzo singolo estratto, dopo “To Meet You” e “Day of Sun”, dall’album d’esordio ‘To Make Room’ .