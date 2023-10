OCI Global supera la prova del rifornimento green methanol

OCI Global ha rifornito con successo la prima nave portacontainer al mondo alimentata a green methanol, di proprietà di Maersk

OCI Global ha rifornito con successo la prima nave portacontainer al mondo alimentata a green methanol, di proprietà di Maersk, nel porto di Rotterdam, secondo il comunicato stampa dell’azienda. Questo segna l’ultima tappa del viaggio inaugurale pionieristico della nave prima per raggiungere casa a Copenaghen, dopo aver navigato lungo una delle rotte marittime più trafficate del mondo, dalla Corea, via Singapore e il Canale di Suez prima di raggiungere l’Europa.

Il marchio di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio di OCI Global, OCI HyFuels, sta guidando l’adozione del green methanol come primo combustibile a basse emissioni di carbonio commercialmente disponibile per il settore marittimo oggi. Ha lavorato con partner lungo l’intera catena del valore per fornire in esclusiva questo primo portacontainer al mondo alimentato a green methanol durante il suo viaggio inaugurale.

Il viaggio della nave ha anche fornito l’opportunità di sviluppare e condividere linee guida per il bunkeraggio tra i porti globali coinvolti che contribuiranno a formare un quadro per le future navi alimentate a green methanol. OCI Global e il porto di Rotterdam hanno una partnership di lunga data, lavorando insieme su una serie di iniziative di decarbonizzazione.

OCI Global gestisce l’unico terminal di importazione di ammoniaca del porto di Rotterdam, che sta ampliando per triplicarne la capacità di throughput, in previsione della crescente domanda di ammoniaca come combustibile più pulito per i settori a decarbonizzazione difficile, incluso come combustibile marino futuro.