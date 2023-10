NYK e K Line multate in Canada: ecco le motivazioni

Le compagnie di navigazione giapponesi Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK) e Kawasaki Kisen Kaisha (K Line) multate per 2 milioni di dollari nel trasporto di veicoli in Canada

Le compagnie di navigazione giapponesi Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK) e Kawasaki Kisen Kaisha (K Line) sono state multate rispettivamente dal tribunale superiore dell’Ontario per il loro ruolo in una irregolarità internazionale che ha ridotto la concorrenza per il trasporto di veicoli in Canada. NYK e K Line hanno entrambi ammesso di aver concordato con alcuni fornitori di aumentare le tariffe base di base che hanno proposto a determinati produttori di veicoli in Giappone per la fornitura di servizi di roll-on/roll-off per le spedizioni in Canada, in relazione alle trattative contrattuali dell’anno fiscale 2008.

NYK è stata condannata a pagare 1,5 milioni di dollari, mentre K Line pagherà 460.000 dollari. Inoltre, K Line ha ammesso di aver commesso irregolarità nell’aggiudicazione degli appalti ai sensi della legge sulla concorrenza. In particolare, la società ha ammesso di aver stipulato un accordo nell’aggiudicazione degli appalti per un appalto della General Motors Company per servizi di spedizione roll-on/roll-off, comprese le rotte dalla Corea del Sud al Canada, per contratti che coprono il periodo dal 2011 al 2012.

“La nostra indagine sulle cospirazioni nel settore marittimo internazionale invia un chiaro messaggio al mercato globale: se fai affari in Canada, devi rispettare la legge. Reprimere la collusione criminale è una priorità assoluta per l’Ufficio”, ha affermato Matthew Boswell, Commissario per la Concorrenza. Le società hanno ricevuto un condono nella pena per la loro collaborazione con l’indagine dell’Ufficio per la concorrenza.