La posacavi Calypso di Van Oord è arrivata nei Paesi Bassi

La nuova nave posacavi Calypso è stata ufficialmente consegnata a Van Oord, secondo il comunicato stampa dell’azienda

La nuova nave posacavi Calypso è stata ufficialmente consegnata a Van Oord, secondo il comunicato stampa dell’azienda. A settembre sarà battezzata a Rotterdam. La fase finale di costruzione ha avuto luogo presso il cantiere navale Vard Brattvaag in Norvegia, dove è stato installato l’equipaggiamento per i cavi. La nave di nuova generazione, costruita su misura, sarà una strategica aggiunta alla flotta offshore di Van Oord, essendo dotata delle ultime tecnologie sostenibili.

Van Oord fornisce una serie di attività di installazione di cavi per la costruzione di parchi eolici offshore. La Calypso è la seconda nave posacavi di Van Oord, dopo la Nexus. La nave è dotata non solo di un carosello per cavi sul ponte, ma anche di un secondo carosello per cavi sottocoperta, con una capacità di trasporto totale di 8.000 tonnellate. Adatto per la posa efficiente di due cavi contemporaneamente. La Calypso sarà principalmente impiegata per installare cavi di rete inter-array e cavi di esportazione per progetti di energia eolica offshore, inclusi cavi in corrente continua ad alta tensione.