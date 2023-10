Il film “Nureyev – The White Crow” stasera su Rai Movie: la trama

“Nureyev – The White Crow”, il film sulla vita del celebre ballerino con protagonista Ralph Fiennes, in prima serata su Rai Movie: ecco la trama

“Nureyev – The White Crow”, in onda venerdì 13 ottobre alle 21.15 su Rai Movie, è il film biografico che racconta la vita di Rudolf Nureyev e il momento in cui, a soli 22 anni, decise di fuggire dall’Unione Sovietica per stabilirsi in Occidente. Era il 1961, e durante la tappa parigina di una tournée all’estero, il ballerino riuscì a sottrarsi al controllo del Kgb e ottenere asilo politico in Francia.

In poco tempo sarebbe diventato una leggenda della danza classica. Si tratta di un biopic realizzato nel 2018 da Ralph Fiennes, che dirige il film e interpreta il ruolo di Puskin, mentore del grande ballerino. “Nureyev – The White Crow” (The White Crow, Francia/Gb 2018) di e con Ralph Fiennes, con Oleg Ivenko, Sergej Polunin, Čulpan Nailevna Chamatova, Adèle Exarchopoulos.