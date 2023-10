Dolore neuropatico: nuove conferme per l’antidepressivo tianeptina

Il dolore neuropatico, che colpisce circa il 10% della popolazione mondiale, potrebbe essere affrontato in modo più sicuro ed efficace con l’antidepressivo atipico tianeptina

Il dolore neuropatico, che colpisce circa il 10% della popolazione mondiale, potrebbe essere affrontato in modo più sicuro ed efficace con l’antidepressivo atipico tianeptina. Un gruppo di ricercatori americani ha scoperto che la tianeptina offre un sollievo rapido e duraturo dal dolore con un minor rischio di dipendenza. Secondo quanto riferito, i potenti effetti del farmaco persistono anche dopo che il farmaco non è più presente nel corpo, suggerendo che ha un impatto sui geni correlati al dolore.

Il dolore neuropatico è una condizione debilitante che si stima colpisca fino al 10% della popolazione mondiale (diabete, malattia di Parkinson etc). Deriva da un sistema nervoso danneggiato o malfunzionante, in conseguenza di malattie come diabete, alcolismo, ictus, morbo di Parkinson e altre cause come compressione del nervo spinale, trattamenti radioterapici e chemioterapici.

La gestione del dolore neuropatico è stata particolarmente impegnativa in quanto i farmaci attualmente prescritti, come gli anticonvulsivanti e gli antidepressivi, possono avere gravi effetti avversi, non sono ben tollerati, richiedono più tempo per agire, aiutano solo un sottogruppo di pazienti. Gli oppioidi comportano il rischio di dipendenza fisica e dipendenza.

I ricercatori della Boston University Chobanian & Avedisian School of Medicine in collaborazione con la Icahn School of Medicine, la Columbia University e il New York State Psychiatric Institute hanno utilizzato modelli sperimentali per esplorare le azioni cellulari della tianeptina e fornire informazioni per lo sviluppo di trattamenti più efficaci e più sicuri delle condizioni di dolore neuropatico.

In uno studio pubblicato sulla rivista Neuropsychopharmacology i ricercatori evidenziato che l’antidepressivo atipico tianeptina fornisce potenzialmente un sollievo dal dolore rapido e duraturo con un basso rischio di dipendenza.

“Speriamo che questo ravvivi il potenziale dell’uso della tianeptina per il trattamento del dolore cronico e delle condizioni associate, come l’ansia e la depressione”, ha affermato Venetia Zachariou, autore corrispondente dello studio.

“Perfezionando ulteriormente questa molecola, potremmo arrivare a un trattamento del dolore più efficace, ad azione rapida e con un lieve profilo di effetti collaterali.

I ricercatori hanno utilizzato modelli sperimentali per studiare la persistente allodinia meccanica associata al nervo sciatico danneggiato, confrontando i profili terapeutici della tianeptina con quelli dell’antidepressivo desipramina.

Per comprendere meglio i meccanismi alla base degli effetti del farmaco, i ricercatori hanno utilizzato il sequenziamento dell’RNA, per monitorare i cambiamenti dell’espressione genica nel nucleo accumbens, una regione del cervello coinvolta nella motivazione, nella dipendenza e nella percezione del dolore per identificare i geni correlati al dolore che il trattamento con tianeptina contrasta.

I risultati hanno mostrato che la tianeptina avrebbe profonde proprietà antidolorifiche che durano ben dopo che il farmaco non è più presente, il che suggerisce che sia il farmaco a influenzare l’espressione dei geni che sono fondamentali per il mantenimento dei sintomi del dolore.

I ricercatori hanno anche scoperto che la tianeptina ha iniziato a funzionare più rapidamente rispetto ad altri antidepressivi.

La tianeptina è prescritta in alcuni paesi europei, asiatici e latinoamericani a basse dosi per curare la depressione e a dosi più elevate per l’asma, l’ansia e altre condizioni. Poiché le azioni della tianeptina richiedono recettori oppioidi endogeni; I regolatori statunitensi non ne hanno approvato l’uso.

“Diversi studi hanno dimostrato che il potenziale di abuso della tianeptina è sostanzialmente inferiore rispetto ad altri oppioidi attualmente abusati come l’ossicodone.

“Inoltre, anche sulla base di studi precedenti, la tianeptina non sembra causare tolleranza, quindi la dose non deve essere aumentata drasticamente nel tempo come vediamo con gli oppioidi, il che contribuisce alla dipendenza”, hanno detto Zachariou e Alex Serafini, postdoc nel dipartimento di farmacologia, fisiologia e biofisica della BU e primo autore dell’articolo.

“I dati di questo studio contribuiscono a una serie di dati molto più ampia a sostegno dell’uso di questo farmaco per condizioni come il dolore cronico”.

Lo studio suggerisce che gli effetti terapeutici della tianeptina sono legati al suo impatto sull’espressione dei geni legati al dolore e inizia a funzionare più velocemente di altri antidepressivi.

Nonostante non sia stato approvato negli Stati Uniti a causa della sua interazione con i recettori degli oppioidi, i ricercatori sostengono il suo potenziale data la sua efficacia superiore e il ridotto potenziale di abuso rispetto agli oppioidi.

