Da zero a eroe: come il Bitcoin ha trasformato persone comuni in re della criptovaluta!

Il mondo sta vivendo nuove realtà da quando sono emersi il Bitcoin e le altre criptovalute. Sono apparse nuove espressioni come “milionari del Bitcoin”, “miliardari del Bitcoin” e “re delle criptovalute”. Alcune persone sono diventate enormemente ricche grazie agli investimenti in criptovalute. Ritieniti fortunato a capire il terreno fertile per Bitcoin.

Un re delle criptovalute è una persona che è diventata molto ricca quasi esclusivamente grazie alle criptovalute. La maggior parte dei re delle criptovalute passa da uno stile di vita ordinario a quello di milionari o miliardari nel giro di poco tempo. La maggior parte di loro diventa una celebrità e non si sottrae alla copertura mediatica e alla messa in mostra del proprio status appena acquisito.

Il Bitcoin è la criptovaluta di gran lunga dominante. La maggior parte dei re delle criptovalute può attribuire la propria ascesa principalmente al Bitcoin. L’aspetto impressionante è che chiunque può diventare un re delle criptovalute. Richiede solo strategia e destino.

Questo articolo si concentra su cinque persone per aiutarvi a capire come il Bitcoin abbia trasformato persone comuni in re delle criptovalute.

Song Chi-Hyung

Song Chi-Hyung è un miliardario sudcoreano la cui ricchezza proviene principalmente dalle criptovalute. Chi-Hyung ha fondato Upbit nel 2017. Upbit è il principale exchange di criptovalute della Corea del Sud. Grazie a Upbit, Chi-Hyung ha accumulato molto denaro (criptovalute) grazie ai profitti dell’azienda. Poiché il Bitcoin è la criptovaluta principale con cui Upbit si confronta, Chi-Hyung può attribuire il suo nuovo status alla gestione di uno scambio di criptovalute di successo.

Changpeng Zhao

Chiunque abbia familiarità con le criptovalute non può non conoscere Binance, il più grande exchange globale di criptovalute. Changpeng Zhao, canadese di origini cinesi, è la mente di questo exchange di criptovalute. Il Bitcoin ha svolto un ruolo centrale nell’ascesa di Zhao a re delle criptovalute. Dal gioco del poker alla vendita del suo appartamento in cambio di Bitcoin, Zhao ha iniziato a giocare con il Bitcoin molto presto prima di fondare Binance.

Sam Bankman-Fried

Sam Bankman-Fried ha fondato FTX, l’assediato exchange di criptovalute che lo ha reso il “re della cripto”. Questo giovane uomo è diventato massicciamente ricco nel giro di pochi anni grazie al suo coinvolgimento nell’attività di scambio di criptovalute. La maggior parte degli oltre un milione di utenti di FTX ha acquistato e venduto Bitcoin e, a sua volta, ha reso Bankman-Fried un re delle criptovalute.

Brian Armstrong

Brian Armstrong è il cofondatore di Coinbase. Coinbase è uno dei maggiori exchange di criptovalute al mondo. Armstrong fa parte della classe dei miliardari, in parte grazie alla decisione di tentare la fortuna nel mondo delle criptovalute. Prima di fondare Coinbase, ha lavorato presso Airbnb. Come la maggior parte degli altri leoni delle criptovalute, Armstrong ha beneficiato principalmente degli alti rendimenti di Coinbase, in quanto le persone commerciano e scambiano Bitcoin.

Michael Saylor

Michael Saylor è il CEO di MicroStrategy. A differenza di tutti gli altri quattro re delle criptovalute, l’ascesa di Saylor a re delle criptovalute non prevede l’avvio di uno scambio di criptovalute. Al contrario, Saylor è un ardente fan e investitore di Bitcoin dal 2020. Attraverso la sua società di software, MicroStrategy, Saylor ha investito sempre più in Bitcoin. Il patrimonio netto di Saylor è cresciuto fino a 1,6 miliardi di dollari in due anni. La maggior parte di questa cifra proviene dai suoi investimenti in Bitcoin.

Caratteristiche comuni dei re delle criptovalute

I re delle criptovalute hanno caratteristiche specifiche che li distinguono dagli altri utenti di criptovalute. La più ovvia è la ricchezza. Tutti i re delle criptovalute sono miliardari. La maggior parte dei loro miliardi proviene dalle criptovalute, in particolare dal Bitcoin. Inoltre, la maggior parte dei re delle criptovalute erano inizialmente persone comuni. La maggior parte svolgeva altre professioni, come l’ingegneria e la tecnologia.

Tuttavia, la caratteristica più evidente dei re delle criptovalute è il loro coinvolgimento nell’industria delle criptovalute. La maggior parte di loro ha fondato borse di criptovalute e altre attività legate alle criptovalute. Ad esempio, quattro dei cinque re delle criptovalute citati nell’articolo hanno fondato delle borse di criptovalute. Sono anche investitori nel mercato delle criptovalute.

Conclusione

Molte persone sono diventate enormemente ricche grazie al loro coinvolgimento nel mercato delle criptovalute. Il Bitcoin ha spinto queste persone a diventare re delle criptovalute investendo negli scambi di criptovalute e nel mercato del Bitcoin.