Al via il 1° Concorso d’Eleganza Varignana 1705

E sarà proprio una ricerca qualitativa ed estetica rivolta all’eccellenza la cifra stilistica del Concorso d’Eleganza Varignana 1705, un evento immaginato e fortemente voluto da Carlo Gherardi, fondatore di Palazzo di Varignana. Tra le automobili che si contenderanno i trofei realizzati in esclusiva per l’evento – una rosa selezionatissima di 22 auto costruite entro il 1973 – entra di diritto la Maserati 26 vincitrice del Classic Car Show di luglio, ben accompagnata da auto come Lamborghini Miura, Ferrari 250 GT Lusso, Ferrari 275 Gtb, Mercedes 300 SL Roadster, Bugatti 44 Grand Prix.

Dal 13 al 15 ottobre 2023 avrà luogo la prima edizione del Concorso d’Eleganza Varignana 1705, il primo concorso per auto d’epoca e classiche nel cuore della Motor Valley italiana, una terra che sui primati di brand come Ferrari, Lamborghini, Maserati ha costruito il proprio mito.

Ma, come gli intenditori ben sanno, è anche la Giuria a definire l’esclusività ed il livello di un concorso d’eleganza, attraverso il complicato lavoro di valutazione che deve soppesare nel migliore dei modi l’originalità e l’autenticità dei veicoli, il loro significato storico, insieme all’eleganza del design in senso assoluto.

Nella prima edizione del Concorso d’Eleganza Varignana 1705, questo importante compito sarà affidato a personalità autorevoli nel panorama automobilistico come Stefano Pasini, Presidente di giuria e autore di oltre 30 libri sull’automobile, l’Ing. Lorenzo Ramaciotti, in passato responsabile del design Pininfarina e già giurato del Concorso d’Eleganza di Villa d’Este, insieme ad Adolfo Orsi storico dell’automobile ed erede della famiglia proprietaria della Maserati, oltre al Dott. Mercatali e alla Dott.ssa Giorgetti. Un team di esperti che sono espressione della volontà di dare vita a un concorso di altissimo livello che possa essere di rilievo per veri estimatori e Collezionisti noti a livello internazionale.

La Motor Valley non è solo terra di grandi motori e amore per l’auto – “Non si può descrivere la passione, la si può solo vivere”, diceva Enzo Ferrari – ma anche simbolo di quell’italian lifestyle che coltiva il culto del buon vivere tra bellezza e divertimento. È questo il secondo fil rouge che lega il territorio a Palazzo di Varignana, tra i più eleganti e prestigiosi resort sui colli bolognesi, con i suoi 30 ettari di terreno e spazi verdi, panorami mozzafiato e giardini, e poi 150 camere, 4 ristoranti, raffinati spazi per eventi, oltre a 4.000 mq di Varsana SPA, campi sportivi e percorsi outdoor da sogno.

I collezionisti in gara e gli ospiti potranno rilassarsi in una struttura ricercata e raccolta, circondata dall’incantevole paesaggio italiano e situata in una posizione strategica per esplorare le tante perle legate alla storia dell’automobile disseminate lungo la via Emilia e spesso distanti solo poche decine di chilometri dal Resort.

Il Concorso d’Eleganza Varignana 1705 è realizzato con la collaborazione di Promotor Classic e dell’agenzia di comunicazione Maked.