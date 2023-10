Televisione: al Grande Fratello scoppia il caso Varrese

Al Grande fratello scoppia il caso Varrese: lui “maschilista”, sui social attacchi all’ex compagna Melis. Lei: “Ora basta”

Lui è dentro la casa del Grande fratello, ma fuori in questi giorni in tanti, tantissimi, stanno parlando di lui. Delle sue frasi spiacevoli e “maschiliste” secondo molti e della sua ex moglie, soprattutto. Che, dicono, dovrebbe “dissociarsi” o forse addirittura attaccarlo, visto che si batte in prima fila contro la violenza alle donne. Valentina Melis, questo il nome della attrice ed ex compagna di Massimiliano Varrese, è da sempre un’attivista del movimento femminista e da anni sostiene la causa dei femminicidi. Ha preso molte volte posizioni pubbliche e legato la sua faccia a battaglie contro la violenza sulle donne. Per questo, negli ultimi due giorni, si è vista attaccare sui social da tante persone, che in modo molto spiacevole hanno rinfacciato a lei le frasi poco carine (o giudicate tali) pronunciate durante il programma dal suo ex compagno. Che ha utilizzato parole poco gentili nei confronti dell’attrice Beatrice Luzzi, chiamandola ad esempio “vedova nera“, e non risparmiando commenti al veleno.

GLI HATERS: “COSÌ NON AIUTI LA CAUSA, DOVRESTI VERGOGNARTI”

Sui social di Valentina Melis qualcuno l’ha incalzata, come se lei fosse tenuta a rendere conto del perché sia stata insieme a “un uomo del genere”. E le hanno rinfacciato questo: “Persone come te non aiutano la causa della violenza sulle donne, dovresti vergognarti“. Qualcuno ha scritto: “Vorrei che ci spiegassi tu, da femminista, come hai fatto a frequentare Massimiliano Varrese“. La situazione, insomma, è chiaramente uscita dai binari del seminato. E i social, come ormai capita in tantissime situazioni, hanno finito per dare visibilità a persone giudicanti, eccessivamente ‘cattive’, haters appunto.

“NON POSSIAMO PAGARE NOI IL CONTO DI COSE FATTE DAI NOSTRI EX”

Inizialmente, Melis aveva mantenuto la calma, limitandosi a replicare a qualche commento malevolo e spiegando che non può certamente essere considerata lei responsabile per quello che ex fidanzato dice. E ci mancherebbe pure. Accusare una donna per quanto detto da un ex compagno non deve esistere, per nessuna, ha sottolineato in un commento: “Non possiamo pagare noi questo prezzo”.. Non è bastato, perchè gli attacchi sono continuati, sempre più volenti. Melis aveva risposto ancora, ricordando questa volta di essersi separata. Oggi, poi, l’attrice è nuovamente tornata sull’argomento e ha fatto un post una volta per tutte, sul suo profilo Instagram, per mettere fine a questa spiacevole querelle. Della questione si parlerà certamente questa sera durante la decima puntata del Grande fratello, in diretta questa sera alle 21.20 su Canale 5.

VALENTINA MELIS: “BASTA ACCUSE, NON DEVO SPIEGARE NIENTE A NESSUNO”

Ecco cosa scrive Valentina Melis: “Queste sono le ultime parole che leggerete sui miei canali riguardanti la mia vita privata con il mio ex compagno. Le ragioni che hanno determinato la nostra separazione sono private e non hanno nulla a che fare con le strumentalizzazioni avvenute recentemente”. Prosegue così: “Il rispetto e la stima che ho per il padre di mia figlia è tale che son certa saprà assumersi la responsabilità delle proprie azioni. Il mio percorso personale come femminista e attivista è frutto di esperienza e studi e non permetto a nessuno di giocare con il gossip del momento per miseri clikbite”.

“MALA TEMPORA CURRUNT”

Infine conclude: “Non risponderò ad accuse personali, o a richieste di spiegazioni su scelte che non mi riguardano più. Confido che queste mie parole siano sufficienti per dipanare qualunque interpretazione ulteriore della realtà. ‘Mala tempora currunt’“.

LA STORIA TRA VARRESE E VALENTINA MELIS

La storia d’amore tra Massimiliano Varrese (attore e ballerino 47enne) e Valentina Melis iniziò nel 2009, durante l’allestimento della versione teatrale di ‘Tre metri sopra il cielo’. Fu amore a prima vista. I due, a gennaio 2017, annunciarono in una bella intervista l’imminente nascita della loro bambina e dissero anche che avevano intenzione di sposarsi. Se lo hanno fatto, non è stato in pubblico. In ogni caso poi le cose evidentemente non sono andate bene. E la loro storia è finita. Entrando al Grande Fratello, Varrese si è dichiarato single. Ha subito manifestato sofferenza, però, per il fatto di essere lontano dalla sua bambina, Mia, che oggi ha 6 anni. Lo ha ribadito anche nella puntata di lunedì, quando è scoppiato a piangere durante il racconto dell’infanzia di Anita che è vissuta con i genitori separati e trascorrendo una settimana a casa di uno e una settimana a casa dell’altro.

LA LETTERE DI MELIS A VARRESE

Dopo l’entrata nel programma, Valentina Melis gli ha fatto avere una lettera, che è stata letta in diretta qualche puntata fa (qui il video), da cui pare di capire che la storia d’amore fra loro sia andata in crisi due anni fa. Entrambi, una volta presa la decisione di lasciarsi, hanno fatto di tutto per riuscire a gestire in modo responsabile e sereno la figlia Mia, che ora ha 6 anni. Nella lettera che Melis ha scritto a Varrese, sottolineava che fosse “padre eccezionale” e della figlia ha detto: “Lei è il nostro amore e nulla potrà cambiare questo. Anche se abbiamo scelto di percorrere strade diverse, lo abbiamo fatto sempre nel rispetto reciproco”.

E ancora, riferisce la Dire (www.dire.it): “So quanto ti manca nostra figlia e so quanta paura ti faceva allontanarti da lei. Sono stati due anni sofferti, è inutile nasconderlo, abbiamo provato in ogni modo a resistere, perchè lo dovevamo al grande amore che ha portato alla nascita di nostra figlia, ma siamo stati in grado di non accanirci quano abbiamo capito che era la scelta migliore per la serenità di tutti e tre. Perchè anche se non siamo più una coppia, abbiamo il grande privilegio di poterci chiamarci ancora famiglia: questa è la nostra conquista. Io e Mia ti guardiamo sempre, ti diamo il buongiorno ogni mattina, ti dedica poesie e disegni. Stai sereno, non fare il Capricorno capoccione. Non perdere di vista le cose importanti e quello che sei, Mia è la tua bussola”.