Grande Fratello: scoppia il caso sulla parte in Elisa di Rivombrosa

Al Grande Fratello scontro tra Beatrice Luzzi e l’attrice Jane Alexander per la parte di Lucrezia Von Necker, la cattivona di Elisa di Rivombrosa

Al Grande Fratello esplode il caso Elisa di Rivombrosa: due attrici contrapposte a discutere su una presunta parte ‘rubata’ – quella della cattivona – nella celebre serie Mediaset che ha appassionato mezza Italia ormai vent’anni fa. E subito Alfonso Signorini che si illumina perché intravede (finalmente) la possibilità di ripresa del programma (in grande difficoltà più o meno da quando è iniziato). E nei prossimi giorni potremmo quindi vederne delle belle. Ma andiamo con ordine.

LA CATTIVONA LUCREZIA

Ieri sera durante la diretta si è tornato a parlare della frase pronunciata da Beatrice Luzzi nei giorni scorsi: l’attrice, quando qualcuno di concorrenti ha fatto cenno alla sua somiglianza fisica con l’attrice Jane Alexander, ha reagito male: “Un bel complimento, lasciamo perdere, ciao, arrivederci”. Della serie: “Tutte ma non lei”. Perché tutto questo rancore? “Quella parte era mia, era un ruolo perfetto per me, lei me l’ha sfilata in malo, malissimo modo. Non mi è andata giù”. Apriti cielo. La cosa, che più di tanto in casa non ha fatto scalpore (se non fosse per il collega attore Massimiliano Varrese che aveva subito trovato la cosa spiacevole), all’esterno invece ha suscitato un certo dibattito. Tanto che se ne era già parlato nella puntata di giovedì scorso. Ma quale ruolo? La parte è quella di Lucrezia Von Necker, la perfida cattivona di Rivombrosa, spietata e sempre a tramare nell’ombra. Ma anche supersexy, calzata negli strettissimi abiti in costume della serie. In tanti, tantissimi italiani, la ricorderanno, visto che Elisa di Rivombrosa fu un successo strepitoso.

“AVEVO IN PUGNO LA PARTE”

Allora, in casa Beatrice Luzzi l’aveva spiegata così: “Feci un provino molto bello, avevo la parte in mano. Ma poi improvvisamente mi dissero ‘No abbiamo dovuto mettere lei’“. Era decisamente mia e lei me l’ha sfilata in malo modo, malissimo modo direi. Quindi non mi è andata giù. Fu una svolta e un fatto abbastanza grave e me la ricordo”. Le dichiarazioni fatte da Beatrice Luzzi hanno infastidito non poco Jane Alexander, che era subito intervenuta piccata sui social: “La cose più semplici di come le vede la signora Luzzi. Entrambe abbiamo fatto un provino, lei è stata scartata. Dopo più di vent’anni, potrebbe farsene una ragione”. Beatrice Luzzi, nella diretta di giovedì, aveva commentato così: “Evidentemente ha la coda di paglia, che ti devo dire. I fatti danno ragione a lei”. Ieri sera poi se l’è trovata davanti.

IL CONFRONTO

Tutti i concorrenti erano immobili per il freeze tranne lei. “Mi spieghi cosa vorrebbe dire che ti ho sfilato la parte in malo modo?“, le ha chiesto più volte l’attrice italo-inglese. “Non è una cosa bella parlar male delle colleghe in televisione“. Beatrice Luzzi, per nulla intimorita, se possibile ha affondato ancora più il dito nella piaga: “Quel ruolo era mio, ero perfetta. A te invece hanno dovuto doppiarti, per una questione di dizione perché mi pare tu sia mezza americana”. “Sono mezza inglese- ha replicato Jane Alexander- ma tu non mi stai rispondendo”.

“HANNO DOVUTO DOPPIARTI”

Il dibattito tra le due è andato avanti ancora per diversi minuti. Beatrice Luzzi ha spiegato che questo fatto che avessero “dovuto” scegliere lei le era stato riferito da una persona dentro alla serie, e ha continuato a ripetere che il successivo doppiaggio aveva confermato nella sua testa che i fatti fossero andati così. “Di solito si evita di doppiare un’attrice, ora mi dispiace anche dover dire queste cose”. Il Grande fratello ‘libera’ quindi dal freeze Massimiliano Varrese, per dar modo di mettere un altro attore a discutere dei gravi fatti. E lui, dopo aver abbracciato Jane Alexander di cui è amico, attacca Beatrice scuotendo la testa in modo greve: “Beatrice scusa ma non si fa proprio. Non si dicono queste cose, pessimo gusto. Un’attrice non attacca un’attrice in questo modo in televisione”. Indubbiamente ha ragione, ma è lo stesso che nel confessionale uno o due giorni prima aveva fatto questo commento;: “Scacco matto per Beatrice, che un ruolo così bello se lo sogna“.

“SEI STATA SUBDOLA, HAI ALLUSO”

La fu Lucrezia Von Necker – onestamente irriconoscibile, ieri sera, rispetto ai tempi di Elisa di Rivombrosa, dal momento che si è presentata in un elegantissimo tailleur pantalone, capelli raccolti, rossetto rosso e un paio di occhialoni stile ‘maestra’) – ha ripetuto più volte a Beatrice Luzzi: “Basta con questa storia del doppiaggio, alla fine hanno scelto me”. E ancora: “Tu hai alluso, sei stata subdola, hai fatto credere cose”. Alla fine, poi, Jane Alexander è arrivata al dunque: “Tu hai fatto credere a casa che io sia una poco di buono, tutti a casa hanno pensato questo quando hai detto che ti ho rubato la parte in malo modo”. Beatrice Luzzi spalanca la bocca (forse era l’unica che non ci aveva pensato, forse semplicemente fa, come è ovvio che sia, l’attrice): “No assolutamente, io questo non l’ho mai pensato. Non ho mai voluto intendere che avessi avuto la parte in quel modo”.

LE PAROLE DI CINZIA TH TORRINI

In tutto ciò Jane Alexander legge anche dieci righe scritte dalla regista della serie, Cinzia TH Torrini, in cui spiega che alla fine del casting erano rimast in ballo tre attrici per il ruolo di Lucrezia. Jane Alexandre era tra loro, Beatrice Luzzi no. Replica: “Siccome è una grande regista, non può che dire che è stata una scelta sua”. “Ah, quindi stai dando della bugiarda a Cinzia Th Torrini?”. Beatrice ripiega per chiudere il discorso: “Allora mi avranno detto una cosa sbagliata, chapeau”. Il siparietto ormai un po’ ripetitivo viene interrotto da Signorini, che chiede a Beatrice di chiedere scusa. Lei, non convintissima, lo ha fatto, ribadendo però che non aveva voluto fare allusioni a “un compromesso di quel tipo. Pensavo ad altri giochi, non a quella cosa lì”.

LA TENTAZIONE DI SIGNORINI

Ma ora, racconta la Dire (www.dire.it), viene il bello. Perché Alfonso Signorini, sovraeccitato dalla riuscita del confronto tra le due belle (e toste) attrici, ha chiamato Jane Alexander in confessionale. E le ha fatto la grande proposta: “Jane, ti piacerebbe fare la concorrente del Grande Fratello?“. Lei si mette a ridere e fa subito intendere che sarebbe al settimo cielo. “Be’ due rosse dal carattere forte nella Casa sarebbero fantastico, non ci sono mai state“. Finge di prendere tempo. Signorini: “Ci vuoi pensare? Venti minuti?”. Lei ride ancora: “Ah, ma stasera così?”. No, niente, Signorini riformula: “Facciamo che ora esci dalla casa ma domattina io e te ci sentiamo al telefono“. Detto fatto. Il copione sembra ormai già scritto, tanto che il conduttore non manda neanche l’attrice a salutare i concorrenti. “Così rimangono nel dubbio”. E quindi sì, c’è un’altissima probabilità che la prossima settimana (oppure fra un po’) ci ritroveremo dentro casa Lucrezia Von Necker. Intanto, a partire da ieri sera e ancora stamattina la serie Elisa di Rivombrosa è stata tra i principali argomenti in discussione sui social.