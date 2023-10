Stasera su Rai 2 “Le Mans ’66 – La grande sfida”: la trama del film

In prima serata su Rai 2 in onda “Le Mans ’66 – La grande sfida” con Matt Damon e Christian Bale: ecco la trama del film

Una storia vera legata alla 24 ore di Le Mans, una delle corse automobilistiche più celebri e ardue del mondo. La racconta il film “Le Mans ’66 – La Grande Sfida” di James Mangold, in onda giovedì 12 ottobre alle 21.20 su Rai 2. Quando il pilota Carroll Shelby, vincitore della prestigiosa competizione nel 1959, scopre di non poter più correre per una grave patologia cardiaca, si dedica a progettare e vendere automobili. Con lui c’è il fedele amico e collaudatore Ken Miles, dotato di uno spiccato talento per la guida, ma anche di un carattere complicato.

Nel 1966 entrambi vengono ingaggiati dalla Ford per produrre un’auto che sia in grado di competere con i rivali della Ferrari. Miles, alla guida del mezzo ottiene tempi record, ma per via del suo carattere difficile è mal visto dai pezzi grossi della compagnia. Velocità, intelligenza, pericolo: la storia di un’amicizia vera, ma anche quella di una sfida epocale, tra Stati Uniti e Italia, tra Ford e Ferrari. Il film, con Matt Damon nei panni di Carroll Shelby e con Christian Bale in quelli di Ken Miles, ha vinto due Oscar, per il montaggio e il montaggio sonoro.