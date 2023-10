Emorroidi, antibiotici e cibi cotti a “Elisir” su Rai 3

A “Elisir” in onda stamani su Rai 3 le emorroidi e il corretto uso degli antibiotici. In sommario anche castagne e cibi crudi e cotti

Le emorroidi, un disturbo che provoca dolore e disagio nei pazienti. Quali sono le cause di questa malattia, e come affrontarla? Risponde il professor Gabriele Naldini, direttore del Centro clinico proctologico e del pavimento pelvico dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, ospite di “Elisir” il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda giovedì 12 ottobre alle 10.30 su Rai 3.

Obiettivo, inoltre, sugli antibiotici. Quando vanno usati e quali sono i rischi di un uso scorretto o di un abuso? Ne parla il professor Giorgio Sesti, direttore di Medicina interna all’Ospedale Sant’Andrea di Roma.

E ancora, autunno, tempo di castagne: quali sono le caratteristiche nutrizionali di questo frutto? Qual è la porzione ideale per non ingrassare? Risponderà il professor Nicolò Merendino, associato in Scienze dell’Alimentazione all’Università degli Studi della Tuscia.

Si chiude parlando di cibi crudi e cotti: è vero che ci sono alimenti che sarebbe meglio non mangiare crudi? È vero che, con la cottura, alcuni nutrienti vengono persi? A fare chiarezza sarà la professoressa Sara Cordara, biologa nutrizionista presso il Centro di Medicina preventiva e dello Sport dell’Università di Torino.