Corsa all’Anello di Narni fra le 10 rievocazioni più importanti d’Italia

Corsa all’Anello di Narni fra le 10 rievocazioni storiche più importanti d’Italia, l’associazione tra i vincitori del bando del Ministero della cultura

Anche la Corsa all’Anello di Narni fra le 250 realtà italiane che hanno vinto il bando del Ministero della cultura per la concessione del “Fondo Nazionale per la Rievocazione Storica” – 2023. Nel documento, pubblicato sul sito della Direzione generale spettacolo del Ministero della cultura, l’associazione si classifica al settimo posto con un punteggio totale di 87 (a pari merito con l’Aps Fortis Murgia di Altamura e il Comune di Siena), prima fra le umbre in lizza.

Un grande orgoglio per l’associazione rientrare fra le dieci rievocazioni storiche di tutto il panorama nazionale che va a confermare la forte crescita dei risultati messi in gioco in questi anni con impegno e solerzia: «Siamo molto felici della vittoria del bando – asseriscono dall’associazione – non solo perché sarà ovviamente di sostegno economico in materia pratica, ma in quanto ci “ripaga” in soddisfazione per tutto il lavoro che svolgiamo 365 giorni l’anno insieme ai Terzieri e ai numerosi volontari, che sono poi la forza vera e propria della Corsa all’Anello. Per noi il periodo della Festa non è solo un momento ludico ma un arricchimento culturale, nonché parte dell’identità comunitaria di tutta la città».

