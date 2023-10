Assolto in Appello Mimmo Lucano, l’ex sindaco di Riace

Accoglienza dei migranti e benefici personali: la Corte d’Appello ha assolto Mimmo Lucano, l’ex sindaco di Riace

La Corte d’Appello ha assolto Mimmo Lucano: l’ex sindaco di Riace non ha strumentalizzato il sistema dell’accoglienza dei migranti in Calabria per ricavarne benefici, come invece era stato sostenuto nel primo grado del processo a suo carico.

BOLDRINI: “FELICE PER LUCANO, ACCOGLIENZA A VANTAGGIO DI TUTTI”

“Felice per la sentenza d’Appello che assolve Mimmo Lucano dalle accuse più gravi. Il suo “Modello Riace” aveva acceso le speranza di un’accoglienza possibile e umana nei confronti di persone in fuga da guerre e persecuzioni. Un’accoglienza che andava anche a vantaggio della comunità locale colpita da un pesante spopolamento. Lucano ha dovuto subire una terribile gogna solo per avere dimostrato che la solidarietà è possibile e va a vantaggio di tutti. A lui il mio abbraccio”. Lo dichiara sui suoi canali social Laura Boldrini, deputata PD e Presidente del Comitato permanente sui diritti umani nel Mondo.

CALENDA A SALVINI: ASSOLUZIONE NON È ATTO GIUSTIZIA?

“Vorrei solo comprendere su quali basi quando assolvono te o la Lega è un atto di giustizia e quando assolvono un altro occorre indignarsi. Mai avuto nulla a che fare con Lucano, ma sono felice per la sua assoluzione. Credo che questo post definisca la tua cifra. Non esistono valori – garantismo ad esempio – a cui ispirarsi, ma solo occasioni di marketing politico”. Lo scrive su Twitter il leader di Azione Carlo Calenda, rispondendo a un post di Matteo Salvini pubblicato ai tempi della condanna in primo grado di Mimmo Lucano.