“Spari dall’aldilà” è il nuovo libro di Francesca Tofanari

In “Spari dall’aldilà”, il nuovo libro di Francesca Tofanari, con humor i personaggi si muovono in una storia noir che ha i toni della commedia

“In un condominio popolare dell’Oltrarnofiorentino, viene rinvenuto il cadavere di un’anziana signora, morta per un colpo di pistola alla tempia. Quello che inizialmente sembra un suicidio, risulterà poi legato al misterioso omicidio di un sedicente mago di Fucecchio che circuiva vecchiette sole, anch’esse morte in circostanze sospette.”

Tra Firenze e la campagna Toscana, l’Ispettrice Maria Allegra Galli indaga in compagnia dell’ amica giornalista Olivia, in cerca di ispirazione per il suo romanzo giallo. Con humor i personaggi si muovono in una storia noir che ha i toni della commedia.

Francesca Tofanari, giornalista, è nata e vive a Firenze. Collabora con il “Corriere della Sera” per le pagine locali di cultura del “Corriere Fiorentino”. È autrice dei saggi “Missa Est”(2014), “Artigiani in Firenze” (2015), “Sassaiole e Capirotti. San Frediano prima del cool” (2018) scritto con Matteo Poggi, e del romanzo “In punta di Sangue” (2019), oltre che di numerosi racconti contenuti in varie antologie.

Spari dall’aldilà è il quarto titolo della collana Corcira. Così si chiamava una volta Corfù, che si dice sia stata l’isola dei Feaci. Un giorno vi arrivò Ulisse, naufrago, raccontando la sua storia. Nel suo mito proseguiamo con le storie che meritano di essere raccontate.