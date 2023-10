Sony e Deutsche Telekom uniscono le forze per nuovi servizi media

Sony e Deutsche Telekom si uniscono per esplorare i servizi di nuova generazione per la produzione di media e broadcasting

In un’iniziativa destinata a catturare l’immaginazione delle società di broadcasting e media, delle organizzazioni giornalistiche e dei fornitori di servizi per eventi dal vivo, Sony Corporation e Deutsche Telekom stanno collaborando a un programma di attività che sfrutta le competenze di Sony in materia di telecamere, codifica, IoT e orchestrazione dei media con gli ultimi sviluppi di Deutsche Telekom in materia di reti 5G avanzate.

La disponibilità di reti 5G continua a crescere e con essa i vantaggi di una maggiore velocità di connettività, di una minore latenza di rete e la promessa di nuovi modi di lavorare grazie al network slicing. Le due organizzazioni stanno conducendo prove congiunte per applicare la tecnologia di network slicing dinamico di Deutsche Telekom ai flussi di lavoro di contribuzione e produzione di ultima generazione nel settore dei media professionali. L’obiettivo è quello di risolvere i problemi di connettività che possono esistere negli attuali ecosistemi di produzione live in rete, in particolare per gli eventi in cui è richiesto un contributo video coerente e di alta qualità tra gli operatori di ripresa sul campo, i fornitori di servizi di trasmissione esterni e i team creativi distribuiti.

La posizione di leadership tecnologica, l’ampia copertura geografica e lo stato avanzato di sviluppo del 5G slicing di Deutsche Telekom hanno offerto alle due organizzazioni l’opportunità di collaborare nuovamente. Grazie allo slicing dinamico, le risorse di rete 5G possono essere assegnate in base al numero richiesto di dispositivi connessi 5G, un’opzione efficace quando è necessario dare priorità ai feed delle telecamere professionali. Tutto ciò, combinato alle telecamere Sony, l’IoT e gli strumenti di orchestrazione, apre la strada alle aziende del settore dei media, come le testate giornalistiche, per assicurarsi una parte garantita della rete 5G disponibile per i propri scopi in occasione di eventi pre-programmati. L’applicazione della nuova tecnologia codec HEVC a bassissima latenza di Sony consente inoltre di trasferire le immagini HD o Ultra HD della telecamera attraverso la slice in modo altamente compresso, ma di altissima qualità e a bassissima latenza.

“Deutsche Telekom è stata in prima linea nell’innovazione avanzata del 5G per portare nuovi servizi B2B ai media e alle produzioni broadcast”, ha commentato Changsoon Choi, Vice President, Network Service Differentiation and Convergence, Deutsche Telekom. “Dopo il successo delle nostre prove iniziali, non vediamo l’ora di estendere la nostra collaborazione con Sony per sfruttare funzionalità all’avanguardia come il network slicing 5G per soluzioni di innovazione che renderanno il broadcasting più veloce e più semplice che mai, aprendo una nuova era per la produzione dei media.”

“La nostra strategia Networked Live mira a consentire alle risorse (luoghi, persone ed elaborazioni) di essere connesse, utilizzate e condivise in modo ottimale e senza soluzione di continuità nelle produzioni, indipendentemente dalla loro ubicazione”, ha commentato Norbert Paquet, Head of Live Production, Sony Europe, “pertanto il 5G è una componente chiave di questa strategia. Negli ambienti live, che si tratti di notiziari o eventi, i produttori devono sempre trovare un equilibrio tra l’esigenza di velocità e quella di affidabilità. Le nostre prove iniziali con Deutsche Telekom quest’estate hanno evidenziato quante opportunità apre il 5G se alimentato da una rete pubblica con un accesso dedicato e un codec efficiente”.

La prima fase della collaborazione è incentrata sullo sviluppo della tecnologia che consente al dispositivo mobile 5G di connettersi alla piattaforma di slicing dinamico, conuna fase successiva che includerà l’orchestrazione dinamica di un feed di immagini live.