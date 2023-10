Come fare trading di crypto? PrimeXBT recensioni: leggi e prova a guadagnare

PrimeXBT recensioni e opinioni

L’industria delle criptovalute si sta sviluppando in modo massiccio, soprattutto negli ultimi anni. E oggi ci sono anche leader nel mercato del trading, come PrimeXBT.

PrimeXBT è stata fondata nel 2018. Lo scambio è disponibile per gli utenti di tutto il mondo e lo sviluppo di questa piattaforma è ancora in corso.

I clienti possono guadagnare qui in molti modi. Molte opzioni di investimento e diverse classi di attività sono disponibili per gli utenti registrati.

Non sei sicuro di quale scambio scegliere per guadagnare? Allora leggi subito le PrimeXBT recensioni ! Qui scoprirai se questa piattaforma è uno scambio affidabile e quali caratteristiche la distinguono dal resto delle piattaforme di questo formato.

Informazioni di base su PrimeXBT

Data della fondazione 2018 La Finanziaria Criptovaluta – 100x, il mercato del Forex – 500x Posizione della sede centrale Seychelles Multiassets per trading Trading su forex, cripto, materie prime e indici. Tipi di valute Fiat, cryptovalute Un’app mobile Si Sito ufficiale https://primexbt.com/it Assistenza clienti support@help.primexbt.com

Lati positivi e negativi

Prima di scegliere uno scambio per il trading di criptovaluta, scopri i suoi pro e contro. A proposito, PrimeXBT ha molti più vantaggi che svantaggi.

Leggi prima i suoi positivi (secondo le PrimeXBT opinioni):

Molti strumenti di trading disponibili.

Gli utenti possono ricaricare il saldo anche con carte di debito o di credito.

Le commissioni sono inferiori rispetto ad altre piattaforme simili.

Registrazione rapida e semplice, senza KYC.

Leva finanziaria vantaggiosa.

Utenti provenienti da molti paesi (oltre 150!) hanno accesso allo scambio.

Puoi fare trading su posizioni di trading lunghe e corte.

Accesso a strumenti di analisi tecnica avanzati.

Assistenza clienti rapida.

Applicazione mobile per iPhone e Android.

Svantaggi della borsa online secondo le PrimeXBT recensioni :

I commercianti non possono utilizzare L’API.

Una quantità limitata di criptovalute.

La lista di tutte le cripto valute

Tutti i clienti di questo scambio possono scambiare questi tipi di criptovalute:

BTC

EOS

Cardano

Ethereum

Litecoin

Solana

Uniswap

Link

Dogecoin

XRP

Dot

Shiba Inu.

Tipi di operatività su PrimeXBT

Qui gli utenti possono lavorare con numerosi strumenti utilizzando un solo account. Sulla PrimeXBT potrai fare trading con сriptovalute, forex, indici, oro, petrolio.

Posizioni lunghe e corte

Molti trader alle prime armi scelgono questo metodo di guadagno sulla borsa online. L’essenza della strategia è che guadagni sia in aumento che in calo del mercato. Per fare ciò, è necessario aprire una posizione lunga o corta.

Le posizioni lunghe sono progettate per acquistare criptovaluta con l’aspettativa che il suo prezzo aumenti e la successiva vendita. Grazie alle posizioni corte, il trader guadagna sul tasso di mercato in calo.

Forex

Come con altre attività finanziarie, il trading di criptovalute può essere redditizio se prevedi correttamente il movimento del valore delle monete.

Scegliere una posizione di rilancio. In questo caso, è necessario acquistare criptovalute Forex il più a buon mercato possibile, attendere che il loro valore aumenti e quindi vendere. Strategia di downgrade. Con questo approccio, i trader acquistano ordini di credito per una determinata attività e poi li vendono immediatamente.

Indici

Hai accesso ai mercati finanziari globali e la possibilità di guadagnare sulle variazioni dei prezzi degli indici non appena ti registri su PrimeXBT. Se fai trading sugli indici, sarai in grado di guadagnare denaro dal calo o dall’aumento delle azioni delle società. Potresti anche non possedere beni reali per scambiare indici.

Materie prime

I trader scambiano varie materie prime in borsa. Potrai guadagnare con l’acquisto e la vendita di oro, platino, petrolio e metalli preziosi.

Covesting

Che cos’è Covesting? Questo è un modulo che aiuta a guadagnare più profitti sul trading.

Va così. Gli utenti esperti dello scambio creano strategie efficaci per fare soldi su uno scambio online e i principianti usano queste strategie. Una strategia è un insieme specifico di operazioni di trading su PrimeXBT. Covesting riproduce automaticamente le operazioni effettuate da trader esperti.

Questo è vantaggioso per tutte le parti. Un trader esperto ha una percentuale di tutti i profitti realizzati dagli abbonati degli utenti che copiano la strategia.

Gli utenti principianti hanno l’opportunità di guadagnare seguendo le strategie del trader selezionato.

L’ammontare delle commissioni

Lo scambio non addebita ai clienti una tassa di rifornimento. Tuttavia, per prelevare denaro, è necessario pagare almeno 0,0005 BTC. Inoltre, secondo PrimeXBT recensioni , ad oggi la piattaforma addebita 2 tipi di commissioni ai trader:

Commissioni di PrimeXBT trading.

Finanziamento notturno(se fai trading con leva).

Tutti i clienti registrati della piattaforma pagano una commissione durante il processo di trading:

0,01% – indici e altre materie prime scambiate sulla borsa

0,05% – operazioni di criptovaluta

0,001% – Forex

Sicurezza dello scambio

La piattaforma è popolare tra i trader esperti. Uno dei motivi di questo stato di cose è l’alto livello di sicurezza di PrimeXBT!

Tutti i fondi crittografici dei clienti sono memorizzati su portafogli freddi. Le informazioni personali su ogni trader sono protette dal protocollo SSL. Inoltre, per proteggere dagli attacchi DDoS, la piattaforma utilizza la tecnologia di archiviazione Cloudflare. Se lo si desidera, i trader possono connettersi a 2FA (protezione dei dati aggiuntiva).

Processo di registrazione

Solo gli utenti registrati hanno accesso agli strumenti di trading su PrimeXBT. Quindi, per iniziare a lavorare sulla borsa, effettuare la registrazione.

Vai al sito web ufficiale di PrimeXBT e compila il modulo di registrazione. Fornisci il tuo indirizzo e-mail, inserisci la password, accetta i termini di servizio e l’Informativa sulla privacy. Fai clic sul pulsante “Registrati”. Una volta compilato il modulo, verrà inviata un’e-mail al tuo indirizzo e-mail con un link di riferimento. Inoltre, durante la registrazione, dovrai specificare il paese di residenza.

Come effettuare un deposito

Per mettere i soldi in equilibrio, prima creare un portafoglio Bitcoin. Reintegrare il conto con Euro o Dollari su PrimeXBT non funzionerà.

La creazione di un portafoglio Bitcoin non richiede molto tempo. A proposito, l’identità del cliente e i dati di pagamento dei portafogli crittografici rimangono anonimi e questo è il vantaggio principale di tale archiviazione.

Per oggi, il deposito minimo è 0,001 BTC.

Come prelevare denaro

Se sei riuscito a fare soldi quando trading sulla borsa, è fantastico! Ma ricorda una cosa: puoi prelevare fondi solo in bitcoin.

Per fare cosi, invia una richiesta di prelievo ai gestori della piattaforma. Una volta che gli specialisti hanno elaborato la tua domanda, riceverai un codice una tantum alla tua e-mail.

Prime XBT effettua tutte le operazioni di prelievo ogni giorni, dalle 12:00 alle 14:00 UTC. Le richieste di prelievo effettuate dopo le 12:00 UTC verranno elaborate il giorno successivo.

Ricompensa per i nuovi clienti

I nuovi clienti possono ricevere un profit immediatamente dopo la registrazione e il deposito. Per fare questo, devi depositare almeno 0,009 BTC sul tuo conto di trading entro le prime 6 ore dalla registrazione su PrimeXBT. E dopo, riceverai un bonus di deposito bitcoin sul tuo saldo (equivalente a $50!)

La procedura per accreditare il premio sul conto del trader avviene automaticamente.

La leva

Se un trader fa soldi in borsa con leva, può guadagnare di più anche con un piccolo capitale iniziale. Quindi, l’utente dello PrimeXBT può raggiungere un reddito costante più rapidamente. Ottenere vantaggi da “fondi presi in prestito” è una pratica comune negli scambi moderni.

Tuttavia, non dobbiamo dimenticare i possibili rischi con tale trading. Ad esempio, se si commette un errore di calcolo facendo trading con leva, si potrebbe perdere una grossa somma di denaro. Allora, questa opzione di guadagno non è raccomandata per i principianti.

Ma se sei un trader esperto, la leva ti aiuterà a guadagnare di più.

La applicazione

Fai trading in un modo nuovo, dove e quando vuoi! Basta scaricare l’applicazione sul Google Store e tutti gli strumenti e le opzioni di scambio saranno disponibili per te sempre e ovunque. L’applicazione è gratuita e disponibile per l’installazione su Android e iPhone.

Anche i principianti di PrimeXBT capiranno rapidamente la funzionalità di questo programma. L’interfaccia utente dell’app è intuitiva.

Assistenza clienti

È possibile contattare il servizio di supporto tramite più canali di comunicazione:

support@help.primexbt.com

info@primexbt.com

chat dal vivo sul Prime XBT sito ufficiale dell’azienda

Oppure vai al blocco “FAQ” anche sul sito web.

PrimeXBT recensioni

Mary

“Grazie a PrimeXBT, ha raggiunto un reddito normale e alla fine ha lasciato il lavoro d’ufficio. Ora sono impegnato nel trading di criptovaluta e inoltre ricevo entrate su questa piattaforma!”

Herman

“Allora, ho scelto questa piattaforma con la possibilità di copiare le transazioni. PrimeXBT è stato perfetto! Ho scelto un trader dalla lista dei migliori e mi sono collegato ad esso. Ora non sono solo io a beneficiarne, ma anche lui. Il vantaggio veramente doppio!”

Steve

“Non sto cercando un’alternativa a PrimeXBT, perché questa piattaforma di trading mi sta bene al 100%. I guadagni vanno, in un paio di mesi sono già riusciti a raddoppiare il deposito!”

Conclusione

Secondo gli PrimeXBT opinioni , questa borsa è un servizio davvero promettente. Tutti fanno soldi qui: sia i principianti che i trader esperti.

L’azienda fornisce l’accesso alle quotazioni di mercato in tempo reale e una vasta gamma di strumenti di analisi tecnica, mantenendo la sicurezza, la liquidità e fornendo un ambiente di trading conveniente ed efficiente per i trader. L’importo della commissione è uno dei più bassi nel mercato cripto in questi giorni. Il modulo Covesting e una comoda applicazione mobile sono ulteriori vantaggi di piattaforma.

Posso guadagnare in Europa con PrimeXBT?

Naturalmente, PrimeXBT è disponibile per gli clienti in Europa.

PrimeXBT è una truffa?

La borsa opera in termini onesti e trasparenti. Leggi PrimeXBT recensioni di altri trader e vedere di persona.

PrimeXBT offre il social trading?

Certo, i clienti di PrimeXBT hanno accesso al social trading.

PrimeXBT offre il Copy Trading?

Davvero, Copy Trading’ è presente anche nel menu PrimeXBT.