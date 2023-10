MSC investe sul terminal del porto indiano di Nhava Sheva

MSC lavora a un accordo per acquisire una quota di minoranza nel nuovo terminal di PSA International al porto indiano di Nhava Sheva

Mediterranean Shipping Co. (MSC Group) lavora a un accordo per acquisire una quota di minoranza nel nuovo terminal di PSA International al porto indiano di Nhava Sheva (JNPT), secondo Container News. PSA Mumbai, noto anche come Bharat Mumbai Container Terminals (BMCT), ha iniziato le operazioni di Fase I nel febbraio 2019, con una capacità annuale di 2,4 milioni di TEU.

La società di Singapore ha ricevuto una concessione di 30 anni per il progetto di partenariato pubblico-privato (PPP) nel 2014, che ha comportato un investimento totale di 1 miliardo di dollari USA. Secondo fonti del settore, MSC Group sta prendendo in considerazione una quota del 26% nel terminal, la cui seconda fase è in costruzione e la cui messa in servizio è prevista per l’inizio del 2026. Il liner con sede a Ginevra ha una serie di scali settimanali a Nhava Sheva, che dispiegano alcune delle navi più grandi nei traffici in uscita dall’India.

La maggior parte dei servizi più grandi di MSC attualmente scalano a DP World Nhava Sheva, mentre alcuni hanno finestre di attracco a BMCT. La partnership con PSA porterà probabilmente alla concentrazione degli scali di MSC a BMCT. Secondo gli osservatori del settore, i diritti di attracco esclusivi in un unico molo potrebbero ospitare fino a sette chiamate a settimana, per un totale di circa 1 milione di TEU all’anno.