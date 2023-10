“Mercurio” è il nuovo singolo di OffBianca feat. Core disponibile sulle piattaforme digitali e in rotazione radiofonica

Il brano “Mercurio” pubblicato dall’etichetta Label DMB production e distribuito da Sony Music Italia è caratterizzato da uno scenario dark, che racconta di come le parole siano dei segni indelebili. “Ho una lingua di mercurio macchio l’anima”, vuole proprio figurare come queste parole lascino delle ferite in ognuno di noi. Qui arriva il punto di rivalsa in cui “Non puoi ferire un diamante lui non può sanguinare, anche se rompi un diamante lui continua a brillare”, che vuole far intendere come qualcosa che vale continuerà a valere nonostante tutto, nonostante tutti gli ostacoli che la vita ci può porre davanti. La sintesi della canzone sta a significare che ognuno di noi deve continuare ad inseguire i propri sogni, difendendo ciò in cui crede con unghie e denti.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Sono entusiasta di pubblicare questo brano distribuito da Sony Music. Ringrazio anche la DMB Label per avermi dato questa opportunità. È un pezzo importante della mia vita e sono felice di avere il supporto da parte di tutto il mio team”.

Biografia

OffBianca è il nome d’arte di Bianca Maria Provenzano, classe ‘99. Questo nome prende spunto dal brand americano Off White, da cui, tramite un gioco di parole, “White” viene sostituito col nome dell’artista. Il nome del brand richiama appunto la cultura pop/urban, alla quale la giovane calabrese è molto legata, che è inoltre peculiare all’interno dei suoi pezzi. OffBianca è inoltre autrice dei suoi pezzi nei quali racconta nella maniera più intima le sfumature della sua vita.

Il percorso artistico di OffBianca inizia da piccola, quando muove i primi passi nel suo percorso musicale intraprendendo gli studi di conservatorio. Nel 2021 si laurea in sassofono contralto. Circa 8 anni fa, nonostante abbia avuto da sempre la passione per il canto e dilettandosi in maniera amatoriale, inizia a studiare canto moderno.

Da lì l’obiettivo è diventato sempre più chiaro e la determinazione ha fatto e continua a fare da guida in questo suo percorso.

Dopo il rilascio dell’ultimo singolo “Bye” a febbraio 2021, OffBianca è pronta a rinascere sotto una nuova veste, dai toni dark e influenze trap/urban. L’artista fa parte della scuola di alto perfezionamento canoro RC Voce Produzione diretta da Cecilia Cesario e Rosario Canale.