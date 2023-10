I capi firmati MALO Cashmere si ispirano a Le Corbusier e Fontana

Tra arte e architettura: i capi firmati MALO, maison fiorentina specializzata in maglieria di cashmere di alta gamma, si ispirano a Le Corbusier e Fontana

Arte e architettura sono sempre state fonte di grande ispirazione per la moda. Linguaggi, visioni, espressioni ed emozioni che si aprono alla comunicazione e alla contaminazione.

Malo Cashmere, maison fiorentina specializzata in maglieria di cashmere di alta gamma, trova ispirazione per la collezione AI23/24 “Abitare il corpo” nei codici espressivi di due nomi iconici del panorama artistico e architettonico: Le Corbusier e Fontana.

Come Le Corbusier riteneva l’architettura minimalista l’essenza delle arti, perché funzionale all’uomo, anche i capi firmati Malo diventano funzionali all’espressione. In particolare, i piumini dove le impunture creano motivi dai tagli netti, funzionali a celare le tasche. Bellezza che diventa funzionalità, ricerca che diventa attenzione ai materiali e alla sostenibilità. Tutti gli imbottiti della collezione autunno inverno di Malo presentano infatti ovatta “eco down”, ovvero ovatta in poliestere riciclato che, per leggerezza e aspetto finale, sostituisce la piuma vera, oppure un’imbottitura in piuma riciclata, recuperata da capi post consumer.

Spazi strutturali ma anche vuoti, come nelle celebri “Attese” di Fontana. Tagli netti che scavano la tridimensionalità, che si aprono a sorpresa su maglie e abiti leggerissimi rigorosamente in cashmere, creando una femminilità raffinata per stupire con capi delicati e impalpabili.

La yarn couture di Malo diventa così espressione creativa: piccoli capolavori, dal lusso soffuso e sofisticato, realizzati con fibre naturali e materiali di altissima qualità, che diventano icona della sapienza e della maestria artigianale.

I capi ispirati a Le Corbusier e Fontana fanno parte della collezione AI23/24 “Abitare il corpo” di Malo Cashmere. Una collezione che si ispira all’architettura funzionale per vivere al meglio il corpo nello spazio e nel tempo, scegliendo capi che diventano simbolo ed espressione del sé. Abitare il corpo che diviene la nostra estensione, la nostra espressione d’arte. Una collezione in cui i capi rendono accogliente il nostro vivere, coccolando i nostri sensi. Ogni look racchiude un concetto di comfort per vivere il contemporaneo from-day-to-night. Scegliere Malo significa scegliere un codice stilistico permeato di quiet luxury: lusso soffuso, sofisticato, non ostentato. Uno stile di vita in cui le fibre naturali, i materiali di pregio, i gesti manuali artigianali, la ricerca, l’innovazione al servizio di un vivere contemporaneo, sono i pilastri dell’espressione del sé. Abitare il corpo come uno spazio da vivere al meglio. Scegliere il comfort diventa un atto di amore, scegliere le fibre più naturali e pregiate diventa armonia con l’ambiente. Un’armonia che, collezione dopo collezione, diventa sempre più un punto cardine per Malo, al fine di proporre una moda bella, elegante, senza tempo ma anche e soprattutto etica e sostenibile. Tutto è ricerca in Malo: dalla produzione alla selezione delle materie prime, dall’attenzione al dettaglio allo stile, fino alle scelte in ambito di sostenibilità, diventando così garanzia di valori e virtù. Chi sceglie Malo, sceglie un mondo fatto di eccellenza Made in Italy e della migliore qualità nei materiali e nelle lavorazioni. Piccoli capolavori di artigianato che superano le mode e le tendenze del momento, per diventare contenitori di ricordi da vivere, abitare e tramandare.