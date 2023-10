Crisi in Medioriente: all’Ospedale Israelitico supporto per israeliani in Italia

All’Ospedale Israelitico assistenza sanitaria e alla gestione psicologica dei turisti israeliani impossibilitati a far ritorno a causa della crisi mediorientale

Al via il progetto “Supporto per Israele”, coordinato dall’Ospedale Israelitico in collaborazione con l’Ambasciata di Israele in Italia e volto all’assistenza sanitaria e alla gestione psicologica dei turisti israeliani impossibilitati a far ritorno a causa delle restrizioni dovute alla guerra che sta colpendo lo stato d’Israele. Il progetto, nato con il concorso di tutto il personale dell’Ospedale Israelitico, offre un sostegno sanitario e psicologico interamente dedicato ai cittadini israeliani e alle loro famiglie presenti sul territorio italiano. Il gruppo operativo di medici sarà a disposizione delle esigenze della comunità israeliana in Italia garantendo supporto psicologico e cure tempestive ai turisti israeliani.

Lo sportello di supporto sarà gestito da un gruppo di professionisti altamente qualificati, composto da un team multidisciplinare di medici, tecnici, psicologi e operatori sanitari parlanti fluentemente inglese ed ebraico, che collaboreranno in sinergia al fine di assicurare consulenza e assistenza sanitaria ai cittadini israeliani. Il personale sanitario sarà a completa disposizione per affrontare le domande relative alla salute, alle emergenze mediche, alle problematiche psicologiche e alle necessità sociali dei cittadini israeliani in Italia.

“L’istituzione di uno sportello dedicato a fornire supporto e assistenza ai cittadini israeliani rimasti in Italia a causa delle restrizioni è per noi motivo di orgoglio – ha dichiarato il Direttore Sanitario Gabriella Ergasti -. Riconosciamo l’impatto significativo e devastante che questa situazione ha generato sulla salute fisica e mentale dei turisti israeliani. Per questo, su iniziativa dei nostri medici, nasce lo sportello “Supporto per Israele”, per garantire un sostegno completo e tempestivo durante questo periodo difficile.” ha concluso il Direttore Sanitario dell’Ospedale Israelitico.

Il servizio sarà attivo da domenica a venerdì non solo per le chiamate vocali, ma anche tramite profilo WhatsApp. L’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’Ospedale Israelitico, coordinato dal referente Raul Bedussa, sarà responsabile della gestione e dello smistamento delle chiamate in base alle diverse necessità dei cittadini israeliani. Per ulteriori informazioni e per mettersi in contatto con lo Sportello di Supporto dell’Ospedale Israelitico, è possibile utilizzare il numero dedicato +39 331 1424439