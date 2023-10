Netflix cancella il piano base senza pubblicità

Netflix toglie il Piano Base senza pubblicità. Il cambiamento vale esclusivamente per i nuovi abbonati alla piattaforma streaming

Giro di vite anche in Italia per l’offerta di Netflix. Il colosso dello streaming ha dato il via al taglio del Piano Base senza pubblicità. In sostanza, è stato rimosso l’abbonamento che permetteva di avere un solo dispositivo collegato senza annunci pubblicitari al prezzo di 7,99 euro al mese. Il cambiamento vale esclusivamente per i nuovi abbonati. Chi ha già sottoscritto il vecchio piano base potrà continuare ad usufruirne finché non passa ad un altro piano o disdice l’account.

Ecco nel dettaglio i piani tariffari aggiornati.

I PIANI TARIFFARI DI NETFLIX

Rimosso il piano base senza pubblicità, la tariffa più bassa è quella del Piano Standard con pubblicità. Il prezzo mensile è di 5,49 euro al mese e consente di collegare due dispositivi per volta e guardare in streaming Full HD. Se non si vuole avere l’intrusione di messaggi promozionali si può scegliere il Piano Standard (al prezzo di 12,99 euro al mese in Full HD), con il quale possono essere collegati due dispositivi alla volta, o il Piano Premium (al prezzo di 17,99 euro al mese) che, oltre a dare possibilità di collegare 4 dispositivi in contemporanea, consente lo streaming in Ultra HD.