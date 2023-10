Marsen online con “Yo Soy Fénix” feat. Skyvi

Arriva in radio “Yo Soy Fénix” feat. Skyvi: il nuovo singolo di Marsen è disponibile anche online sulle piattaforme digiali

Arriva in radio “Yo Soy Fénix” feat. Skyvi il nuovo singolo di Marsen disponibile in digitale (Incisi Records), un inno alla rinascita e alla libertà che supera le avversità, con sonorità pop, scritto con Simone Cerratti (in arte Skyvi) e prodotto da Manuel Guaglianone.

«”Yo Soy Fénix” è un inno alla forza interiore e alla capacità di superare le avversità – racconta Marsen – rappresentando una sfida personale che simboleggia la rinascita e la libertà. Il brano narra il percorso di un individuo che dopo aver affrontato una difficile situazione sentimentale, trova la forza di ricominciare e di aprirsi nuovamente all’amore. È un brano che vi farà risorgere dalle vostre stesse ceneri, trasmettendo un senso di rinascita e rigenerazione interiore.»

Marsen rivolge un tono sarcastico nei confronti di un uomo, inviando un messaggio di rivalsa e di indipendenza nella sua nuova vita. “Yo Soy Fénix” presenta una varietà di sonorità, curate da Skyvi, passando dalle dolci e malinconiche melodie arabe ad altre più energiche e coinvolgenti. Con la sua potente metafora e la sua intensità emotiva, il brano si afferma come un inno che celebra la resilienza umana e l’abilità di superare gli ostacoli. Con il suo messaggio e la sua miscela di sonorità coinvolgenti, si propone di ispirare e motivare a lottare per il proprio benessere e a liberarsi dalle catene del passato.

Martina Novelli, in arte Marsen, nata a Pescara nel 2001, è una cantautrice italiana. Inizia a cantare e a scrivere sin da piccola portando con sé un grande sogno nel cassetto: farsi conoscere al mondo attraverso le sue canzoni. A 12 anni inizia a fare i suoi primi spettacoli mettendo alla prova il suo talento artistico. Da queste esperienze ne scaturiscono tante altre, dal ballo alla recitazione, sino ad arrivare ad un pubblico più ampio esibendosi per tre anni consecutivi al teatro Circus di Pescara con il maestro Riccardo Rossi. Nel 2021 entra a far parte nel roster artisti di Incisi Records, dove ha la possibilità di concretizzare le sue idee musicali. Nel 2022 pubblica il suo primo singolo “In Bilico”, prodotto da Skyvi, il mondo visto attraverso gli occhi di Marsen. Nell’estate 2023 pubblica il suo secondo singolo “Yo Soy Fénix”, inno alla rinascita e alla libertà, cambiando completamente stile, con il featuring di Skyvi.