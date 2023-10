La tecnologia di lubrificazione ad aria di Silverstream su dieci metaniere

Silverstream Technologies ha ricevuto ordini per l’installazione della sua tecnologia di lubrificazione ad aria su dieci metaniere (LNG)

La società di cleantech britannica Silverstream Technologies ha ricevuto ordini per l’installazione della sua tecnologia di lubrificazione ad aria su dieci metaniere (LNG). Gli ordini, che provengono da importanti società energetiche con sede negli Stati Uniti e nel Regno Unito e da armatori del Nord Europa, vedranno l’ALS di Silverstream installato su 10 metaniere. Sei sono per progetti di retrofit che si svolgeranno tra il 2023 e il 2025, e quattro sono per navi di nuova costruzione che saranno consegnate tra il 2026 e il 2027.

Come spiegato, quattro degli ordini provengono da un armatore non identificato per le navi di nuova costruzione da 180.000 cbm di LNGC che vengono costruite in un cantiere navale cinese. Un altro armatore ha ordinato il sistema per il retrofit di due LNGC da 174.000 cbm, che si svolgerà presso Seatrium, il cantiere navale con il nuovo marchio nato dalla fusione di Sembcorp Marine e Keppel Offshore & Marine, o Navantia.

La tecnologia di lubrificazione ad aria di Silverstream è un sistema che utilizza una rete di bolle d’aria per ridurre la resistenza idrodinamica di una nave. Ciò si traduce in un risparmio di carburante e di emissioni di CO2. La tecnologia è stata testata su una varietà di navi, tra cui portacontainer, petroliere e navi da crociera, e ha dimostrato di essere efficace nel ridurre il consumo di carburante e le emissioni.

Gli ordini di Silverstream sono un segno del crescente interesse per la tecnologia di lubrificazione ad aria come modo per ridurre le emissioni di CO2 dal settore marittimo. Il settore marittimo è responsabile del 2% delle emissioni globali di CO2, e la tecnologia di lubrificazione ad aria ha il potenziale per ridurre significativamente queste emissioni.